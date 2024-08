Histórico arquero alemán neuer dice adiós a la selección a los 38 años

21 ago (Reuters) - El arquero alemán Manuel Neuer anunció el miércoles su adiós a la selección nacional tras haber jugado 124 veces defendiendo los colores de su país desde 2009.

El jugador del Bayern Munich, de 38 años, ganó el guante de oro cuando Alemania conquistó el Mundial 2014.

"Hoy marca el final de mi carrera en la selección alemana de fútbol", escribió Neuer en Instagram.

"Cualquiera que me conozca sabe que no tomé esta decisión a la ligera. Me encuentro muy bien físicamente y, por supuesto, el Mundial de 2026 (...) también me habría atraído. Y sin embargo, he llegado a la decisión de que ahora es exactamente el momento adecuado para poner fin a mi capítulo en la selección nacional", señaló.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) calificó a Neuer como uno de los mejores arqueros de todos los tiempos.

"Todas las palabras parecen pocas. Pero salen del corazón: Gracias, Manu", dijo en un comunicado. "Por tus éxitos únicos y sobresalientes, por supuesto. Pero sobre todo por tu compañerismo, tu entrega, tu inspiración para compañeros y millones de aficionados y futbolistas de todo el mundo".

"Has cambiado el juego bajo el arco, le has dado forma. Igual que este equipo. Tu equipo. Como suplente. Como capitán. Como modelo a seguir. Como campeón del mundo. Como amigo. Te echaremos de menos", indicó.

La retirada de Neuer se produce dos días después de que el centrocampista alemán Ilkay Gundogan anunciara también su adiós al fútbol internacional.

(Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

