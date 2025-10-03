Hitachi se dispara más de un 10% tras un acuerdo estratégico con OpenAI

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las acciones del conglomerado japonés Hitachi subían este viernes hasta un 10,26% en la Bolsa de Tokio, después de que la compañía haya anunciado la firma de un acuerdo "estratégico" con OpenAI para la construcción de infraestructura de IA y centros de datos.

Según ha indicado la empresa japonesa, el consejero delegado de Hitachi, Toshiaki Tokunaga, se reunió este viernes en Tokio con el CEO de OpenAI, Sam Altman, "y firmaron un memorando de entendimiento para construir una infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación y utilizar centros de datos globales".

"Sobre la base de esta asociación estratégica, trabajaremos para seguir desarrollando la IA", ha afirmado la compañía nipona.

FUJITSU AMPLÍA SU COLABORACIÓN CON NVIDIA

Asimismo, el fabricante tecnológico japonés Fujitsu ha comunicado este viernes que amplía su colaboración estratégica con la estadounidense Nvidia para ofrecer infraestructura de IA integral e infraestructura de alto rendimiento que aceleren la adopción de la IA e impulsen la transformación industrial.

La iniciativa, que busca impulsar la competitividad de las empresas a través de la IA, preservando al mismo tiempo su autonomía en el uso de la misma, se centrará en el desarrollo conjunto y la entrega de una plataforma de agentes de IA adaptada a agentes específicos de cada sector, como la salud, la manufactura y la robótica, junto con una infraestructura de computación de IA que integra la serie de CPU Fujitsu-Monaka y las GPU Nvidia a través de Nvidia NVLink Fusion.

"La colaboración estratégica de Fujitsu con Nvidia acelerará la transformación empresarial impulsada por la IA en los sectores empresarial y gubernamental", declaró Takahito Tokita, consejero delegado de Fujitsu.

De su lado, Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, afirmó que "la revolución industrial de la IA ha comenzado y debemos construir la infraestructura que la impulse, tanto en Japón como en todo el mundo".

Las acciones de Fujitsu se anotaban una revalorización del 3,68% al cierre de la sesión en la Bolsa de Tokio.