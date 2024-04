Hithium organizó una mesa redonda en la cumbre de BNEF en Nueva York, donde se debatió sobre la próxima generación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías

Nueva york--(business wire)--abr. 24, 2024--

Del 16 al 17 de abril se celebró en Nueva York (EE. UU.) la Cumbre de BloombergNEF (BNEF). La Cumbre de BNEF reúne a profesionales de la energía, las finanzas y la tecnología para intercambiar ideas y conocimientos y establecer conexiones. Era la primera vez que Hithium asistía tras su lanzamiento mundial en 2023. Hithium también fue invitada a presentar una mesa redonda sobre el tema "Next Generation Battery Energy Storage System: Latest Technology Trends and Impact on Project Economics” (Sistema de almacenamiento de energía en baterías de próxima generación: Últimas tendencias tecnológicas e impacto en la economía de los proyectos), dirigida por el director de Ingeniería de Aplicaciones Globales de Hithium, Neil Bradshaw. El debate se centró en las futuras tendencias de desarrollo del almacenamiento de energía e incluyó reflexiones acerca de las innovaciones tecnológicas de Hithium, las prácticas de aplicación global y el desarrollo internacional para la transformación ecológica de la energía global.

Ventajas de Hithium en la solución de sistemas de conversión de energía (PCS) flexibles

En la mesa redonda, Neil Bradshaw mencionó la compatibilidad técnica de Hithium con los principales proveedores de sistemas de conversión de energía. Como fabricante de celdas, módulos de baterías y soluciones completas del lado CC, Hithium trabaja con proveedores de PCS en sistemas y proyectos in situ. Hithium fabrica y trabaja con una serie de fabricantes de inversores para confirmar que sus productos de baterías encajan bien con los suyos. Neil declaró: "La compatibilidad de Hithium con los principales proveedores de inversores permite a los clientes e inversores preseleccionar los PCS adecuados para sus proyectos. Gracias a la flexibilidad de los proveedores de PCS, los clientes pueden obtener servicios rentables e integración con ahorro de espacio".

La estrategia "Just BESS" consigue innovar en tecnología y productos

"Mientras que algunas empresas solo ofrecen productos estándar, nosotros adaptamos los servicios a las necesidades del mercado. Personalizar no es barato, pero creemos en el valor de hacerlo", explicó Neil. A medida que se acelera el ritmo de la transición energética mundial, la tecnología de almacenamiento de energía, como tecnología clave para apoyar la aplicación a gran escala de las energías renovables, se enfrenta a oportunidades de desarrollo sin precedentes. Neil presentó los productos de Hithium que se han desmarcado de los VE gracias a los revolucionarios avances de la empresa en tecnología de baterías. Estos avances incluyen la celda de batería de 280Ah, las primeras películas con interfase de electrolito sólido (SEI) excelentes que conducen a baterías ultralargas, y la última celda de batería de 314Ah, creada para ofrecer optimización de costos y 11 000 ciclos. La estrategia “Just BESS” se centra exclusivamente en el almacenamiento de energía fijo y en ofrecer a los clientes productos y soluciones de almacenamiento de energía confiables y rentables. Hithium ha entregado más de 200 proyectos de almacenamiento de energía con un envío total de más de 20 GWh y aspira a alcanzar 135 GWh de capacidad de producción solo para baterías fijas a finales de 2025. Recientemente, Hithium ha entrado en la lista de fabricantes mundiales de almacenamiento de energía de nivel 1 en los informes del primer y segundo trimestre de 2024 de BNEF, y se sitúa en el Top 5 de 2023 de envíos mundiales de BESS en su primer año en el escenario mundial.

Acerca de Hithium

Fundada en 2019, Hithium es un fabricante líder de productos de almacenamiento de energía fijos de alta calidad para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Con sus cuatro centros de I+D y múltiples instalaciones de producción “inteligentes”, las innovaciones de Hithium incluyen mejoras pioneras en materia de seguridad para sus baterías de iones de litio, así como el incremento del ciclo de vida útil. La experiencia acumulada durante décadas en este campo por sus fundadores y altos ejecutivos permite a Hithium aprovechar su especialización en sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) para ofrecer a sus socios y clientes avances únicos en almacenamiento de energía. La empresa tiene su sede en Xiamen (China) y otros centros en Shenzhen, Chongqing, Múnich, Dubái, Nueva York y California. Hasta la fecha, Hithium ha suministrado más de 20 GWh de productos de BESS.

