HITN honra el legado del Papa Francisco con un programa especial

HITN, la única cadena de televisión pública en español de los Estados Unidos, anunció hoy la emisión del especial "Adiós al Papa Francisco” un programa extraordinario dedicado a honrar la memoria y el legado del fallecido Papa Francisco.

En este momento histórico para la Iglesia Católica y el mundo entero, HITN presentará una emotiva entrevista en la que el primer Papa latinoamericano de la historia repasa momentos importantes de su vida. La exclusiva conversación en italiano con su santidad fue subtitulada en español para la audiencia de HITN.

El 13 de marzo de 2013, el mundo escuchó las históricas palabras habemus papam, anunciando la elección del primer Papa proveniente de América Latina. El Papa Francisco nació en Argentina en 1936 y fue llamado Jorge Mario Bergoglio, pero eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís.

Pocos conocen que el Papa Francisco fue el primer sacerdote jesuita elegido como Sumo Pontífice y que dominaba siete idiomas, lo que reflejaba su vocación por tender puentes entre diferentes culturas y pueblos. Esta faceta, junto con otros aspectos menos conocidos de su vida, serán abordados en este especial único.

El programa especial se emitirá a través de HITN el 21 de abril a las 8pm ET/PT y a las 11pm ET/PT. Habrá además una emisión especial el domingo 27 de abril a las 10am ET/PT. Adicionalmente la entrevista ya se encuentra disponible en HITN GO para todos los usuarios del servicio.

