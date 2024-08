HITN organiza una campaña de vuelta al colegio para ayudar a los estudiantes de los distritos de Nueva York

BROOKLYN, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--ago. 21, 2024--

HITN, la fuente de programación educativa y cultural en español más importante del país, se enorgullece en anunciar una serie de eventos con motivo del regreso a clases en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. En asociación con funcionarios electos, escuelas locales y organizaciones comunitarias, HITN entrega útiles escolares esenciales a estudiantes de escuelas públicas para apoyar la educación en comunidades marginadas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240820365284/es/

(Photo: Business Wire)

El sistema escolar público de Nueva York, el mayor de Estados Unidos, atiende a más de un millón de estudiantes. La diversidad de su alumnado es un reflejo de la ciudad: más del 41,1% se identifica como hispano, el 23,7% como negro y el 16,5% como asiático. Además, el 72,8% de los estudiantes están clasificados como económicamente desfavorecidos, lo que pone de relieve la necesidad imperiosa de poner en marcha iniciativas como la campaña de vuelta al colegio de HITN.

“HITN nos ha ayudado mucho todos los años con este reparto de mochilas escolares, y nos sentimos muy honrados de haber podido ayudar a más de 300 niños al año. La realidad económica es difícil, y los padres aquí en Lindsay Park y en los alrededores a veces no pueden permitirse el material que necesitan sus hijos. Cuando todos nos unimos, podemos solucionarlo”, declaró la asambleísta Maritza Dávila, quien participó en el primer acto celebrado hoy en Brooklyn.

La iniciativa de vuelta al colegio refleja el inquebrantable compromiso de HITN con la educación y su convicción acerca del poder transformador del aprendizaje. El objetivo de HITN es capacitar a la próxima generación para alcanzar el éxito académico y más allá equipando a los estudiantes con las herramientas y los recursos necesarios.

“Estoy muy agradecida porque me ha ayudado mucho. No tengo trabajo y soy madre soltera de tres niños pequeños. Espero que Dios bendiga a cada una de las personas que me han tendido una mano. Agradezco a Dios y a todos ustedes”, expresó Natalia, una de las asistentes al acto de hoy en Brooklyn.

Eventos solidarios de vuelta al colegio:

HITN colabora con funcionarios electos y líderes comunitarios para distribuir útiles escolares en los siguientes lugares y horarios:

Acerca de hitn-tv

HITN-TV es una empresa líder de medios de comunicación en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en Estados Unidos y Puerto Rico a través de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink, Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación “HITN GO” Everywhere app disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable. Para más información, visite: www.hitn.org y siga @HITNtv en las plataformas de redes sociales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240820365284/es/

CONTACT: Rudy Vargas

Rvargas@hitn.org

Keyword: united states north america new york

Industry keyword: preschool other philanthropy parenting tv and radio hispanic family consumer social media philanthropy entertainment blogging marketing advertising communications media general entertainment primary/secondary education

Source: hitn-tv

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 08/21/2024 02:52 am/disc: 08/21/2024 02:51 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240820365284/es

AP