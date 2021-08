HITN, Teachley Y Sirius Thinking Producirán Narrativas Revolucionarias Para Educación Matemática Bilingüe

Brooklyn, n.y.--(business wire)--ago. 5, 2021--

HITN, la compañía líder en idioma español que ofrece contenido educacional y de entretenimiento a mas de 44 millones de hogares a través de los Estados Unidos, se asocia con Teachley y Sirius Thinking para coproducir innovativas y revolucionarias narrativas bilingües específicamente diseñadas para ayudar a maestros en su desarrollo educacional con alumnos de primaria. Producida bajo una beca de investigación en innovación para pequeñas empresas del Instituto de Ciencias Educativas (IES) – https://ies.ed.gov/sbir/ el ala investigativa del departamento de Educación de los Estados Unidos – Math Corps presenta una banda de superhéroes peculiar, divertida y atrevida que usan sus poderes matemáticos para engañar al malvado (pero implacablemente crédulo) Profesor Possum y salvar su planeta dorado. A través de ricas narrativas, la banda de Math Corps lucha contra el Profesor Possum y sus invenciones malvadas sin fin destinadas a destruir su planeta y robar su fuente de poder mágico. El arma de elección del Math Corps es siempre un calculo matemático inteligente que engaña al profesor y salva su querido planeta antes del fin de cada aventura.

Durante una subvención inicial para la creación de un prototipo, Teachley, HITN, y Sirius Thinking produjeron un libro de historietas bilingüe de Math Corps como modelo de prueba para ser usado por maestros de primaria. Durante la próxima fase, el equipo evolucionara el proyecto a una variedad de plataformas digitales y en vivo, que incluirán episodios animados en video de la pandilla y sus desventuras y juegos de cartas para ilustrar y potenciar a las matemáticas como una importante herramienta diaria divertida para niños. Adicionalmente, el programa se expandirá a tableros de mando con planes de lecciones para que los maestros naveguen rápidamente por las historias y se encuentren cómodos guiando a sus estudiantes.

Liderando la dirección educativa de Math Corps esta Teachley, una compañía EdTech fundada por tres graduados de doctorado de Teachers College, Columbia University que produjeron con éxito ocho juegos interactivos que llevan a la fecha 1.5 millones de descargas y que ganaron un premio Apple Design en 2014 por diseño innovador excepcional; y la Científica Senior de Aprendizaje de HITN, Esther J. Yoon. También jugando un rol importante en el diseño y concepción del proyecto esta el fundador de Sirius Thinking, Chris Cerf, renombrado autor y compositor que realizo música y letra para Plaza Sésamo y Jim Henson Productions y produjo galardonados programas educativos para PBS.

“Teachley entiende mejor que cualquier otra compañía que hemos encontrado como combinar la ultima investigación educativa en enseñar matemáticas a niños de colegio primario con contenido maravillosamente creativo y divertido,” remarco el fundador de Sirius, Chris Cerf. “Hemos adorado todas nuestras oportunidades de colaboración con ellos, y el nuevo proyecto de Math Corps es el mas ambicioso y excitante aún.”

“Estamos muy emocionados por el potencial de nuestras narrativas para captivar a los estudiantes, involucrarlos en grandes ideas matemáticas, y también ayudarlos a compartir estas experiencias divertidas de la escuela con sus padres,” dijo Dana Pagar, Cofundadora de Teachley. “También estamos seguros de que una mayor comprensión de los estándares de practica matemática ayudara a los estudiantes a ser mas competentes en matemáticas y, en ultima instancia, a mejorar los resultados.”

“En HITN, nos sentimos increíblemente honrados de colaborar con Teachley y Sirius Thinking para producir una nueva y excitante serie de historietas de matemáticas bilingües en español-ingles junto a animaciones que alcanzaran a una audiencia nacional de estudiantes,” dijo Esther Yoon de HITN. “Solamente en Nueva York, hay 3.7 millones de Hispanos y Latinos, y muchos de ellos son familias con niños. Queremos aprovechar esta oportunidad para brindarles a los padres, maestros, y cuidadores nuevas herramientas bilingües para compartir con sus hijos e involucrarse en aprender matemáticas juntos.”

HITN tiene una larga trayectoria apoyando a la comunidad hispana en varias capacidades, incluyendo el patrocinio y producción de eventos educacionales a través de diferentes plataformas. Su misión de fomentar la educación y el entretenimiento encuentra perfecto alineamiento con los ideales y búsqueda de Math Corps. A través de la próxima fase del proyecto, HITN trabajara lado a lado con Teachley y Sirius Thinking para volver a Math Corps disponible para mas escuelas y familias en los Estados Unidos.

Para aprender mas visite: www.teachley.com/math-corps

sobre hitn:

HITN es la compañía líder en idioma español focalizada en contenido educativo y de entretenimiento para toda la familia. Celebrando su 40 aniversario, HITN continua creando oportunidades en la educación para los grados K-12 junto con actividades y recursos para que los niños compartan con sus padres. HITN ha producido eventos educativos en los Estados Unidos y continúa produciendo campanas y festivales para toda la familia. Para aprender más, visite www.hitn.org y siga a @HITNtv en plataformas sociales.

Sobre Teachley:

Teachley es una compañía EdTech fundada por exmaestros graduados con diplomaturas en Cognición y Aprendizaje centrados en crear software para las generaciones K-5 que promueve el pensamiento profundo y el aprendizaje. Teachley ha recibido una subvención para la investigación en innovación para pequeñas empresas (SBIR) del Departamento de Educación de los Estados Unidos, de la Fundación de Ciencias Nacional, y de los Institutos Nacionales de Salud para desarrollar software matemático innovativo para clases y entregar datos procesables para los maestros. El primer juego de Teachley, Addimal Adventure, gano un premio Apple Design (2014) por su diseño innovador excepcional y hoy tienen mas de 1.5 millones de descargas a través de 8 juegos. Para mas información, visite www.teachley.com.

Sobre Sirius Thinking:

Sirius Thinking, Ltd., es una productora con sede en la ciudad de Nueva York que se especializa en la creación de entretenimiento educativo para niños impulsados por una misión. Fundada por veteranos de Sesame Street, Jim Henson Productions, y Random House, Sirius es notada por su trabajo a través de una variedad de medios, centrándose en televisión, software interactivo, animación y video live action, música, audio, e impresión. La compañía es quizás mejor conocida por crear y coproducir la serie de alfabetización educativa, Between The Lions que gano diez premios Emmy durante su década en televisión publica, y ha demostrado consistentemente – en estudios de investigación científica conducidos por la Universidad de Kansas, la Universidad de Harvard, y la Universidad de Pennsylvania, entre otras – que mejora las habilidades de lectura de los primeros lectores. Para aprender mas, visite www.siriusthinking.com.

