H&M aumenta más de lo previsto su beneficio en el tercer trimestre y advierte de costos arancelarios

Estocolmo, 25 sep (Reuters) - El minorista sueco de moda H&M informó el jueves de un aumento mayor de lo esperado en el beneficio operativo del tercer trimestre, pero dijo que esperaba que las ventas en moneda local se mantuvieran estables en septiembre.

El beneficio operativo entre junio y agosto fue de 4910 millones de coronas suecas (US$523 millones), frente a los 3510 millones de un año antes y una previsión media de 3680 millones según una encuesta de analistas de LSEG, con un crecimiento de las ventas en moneda local del 2%.

“Las colecciones de otoño han tenido una buena acogida”, afirmó en un comunicado.

H&M advirtió, sin embargo, que espera que el coste de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones tenga un mayor impacto en el margen bruto en su cuarto trimestre, que se extiende hasta finales de noviembre.

H&M redujo su beneficio en los dos primeros trimestres de su ejercicio fiscal.

(1 dólar = 9,3940 coronas suecas) (Información de Greta Rosén Fondahn y Helen Reid; edición de Anna Ringstrom; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)