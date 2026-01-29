H&M señala ventas lentas en invierno, aunque beneficios del cuarto trimestre superan expectativas

Por Greta Rosen Fondahn

ESTOCOLMO, 29 ene (Reuters) - H&M advirtió el jueves sobre una desaceleración en las ventas invernales recientes, a pesar de que el control de costos ayudó a la cadena de moda rápida a registrar resultados mejores de lo esperado para el cuarto trimestre en lo que calificó como un "entorno difícil"

H&M ha tenido dificultades para acelerar las ventas debido a que los consumidores han reducido el gasto, y ahora los minoristas online con precios reducidos, como Shein, compiten por sus clientes sensibles al precio, mientras que su rival Inditex Zara domina el segmento de alta gama de la moda rápida.

El beneficio operativo de la minorista sueca en el trimestre de septiembre a noviembre, que incluye el Black Friday, aumentó un 38% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 6.360 millones de coronas (US$724 millones), superando la previsión de los analistas de LSEG, que era de 5.530 millones de coronas, y su margen operativo se amplió del 7,4% al 10,7%.

DIRECTOR EJECUTIVO NO ESTÁ SATISFECHO CON LAS VENTAS

Durante sus dos años en el cargo, el director ejecutivo Daniel Erver ha tratado de mejorar la rentabilidad, asociándose con estrellas del pop para hacer que H&M esté más a la moda y reforzando el control de los costes.

Las acciones de H&M han subido un 3% en los últimos seis meses, respaldadas por una recuperación de los márgenes. Pero los analistas afirman que Erver debe demostrar ahora que también es capaz de reactivar las ventas.

"No parece que hayan conseguido aún resolver el crecimiento de las ventas", afirmó el analista de Inderes Lucas Mattsson, aunque añadió que, no obstante, la recuperación de los márgenes era una señal positiva.

Erver declaró el jueves a los analistas y a los medios de comunicación que H&M aún no estaba donde él quería en términos de percepción de marca, pero que iba en la dirección correcta.

"No estoy satisfecho con la evolución de las ventas y veo potencial para un mayor crecimiento en el futuro", declaró a Reuters, añadiendo que H&M aún tenía medidas que planeaba poner en marcha.

La empresa necesitaba comprender con mayor precisión lo que quieren los clientes y llevar esos productos al mercado más rápidamente, afirmó.

Y aunque las ventas en moneda local crecieron un 2% en el trimestre, cayeron un 2% en diciembre y enero, según la empresa, que apuntó a los efectos del calendario.

El director financiero, Adam Karlsson, afirmó que la persistente debilidad de la confianza de los consumidores, especialmente en algunos mercados europeos, podría aumentar la necesidad de ofrecer descuentos este trimestre.

H&M también afirmó que esperaba un aumento de los costos de los aranceles comerciales.

(Reporte de Greta Rosén Fondahn y Anna Ringstrom; edición de Joe Bavier. Editado en español por Natalia Ramos)