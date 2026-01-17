Hobart: Cocciaretto se sacó la espina

Cocciaretto, octuagésima del ranking femenino, se impuso con autoridad y con parciales de 6-4 y 6-4 ante la trigésima del escalafón y tercera favorita en el torneo para convertirse en la segunda tenista italiana en celebrar aquí, a 25 años de la consagración de su compatriota Rita Grande.

El WTA 250 de Hobart, que repartió US$ 283.000 en premios y se jugó sobre canchas rápidas en la capital de Tasmania, consagró a Cocciaretto como su nueva reina, heredando el trono que hace un año ocupó la estadounidense Emma Navarro.

Fue al derrotar a la joven tenista californiana, de 18 años, en un duelo sin precedentes en el que Jovic disputó la segunda final de su carrera, después de haber ganado en septiembre del año pasado el título del WTA 500 de Guadalajara, al derrotar en la definición a la colombiana Emiliana Arango. (ANSA).