Hobbs queda fuera de actividad con los Packers tras cirugía de rodilla derecha por menisco roto

GREEN BAY, Wisconsin, EE. UU. (AP) — El esquinero de los Packers de Green Bay, Nate Hobbs, no estará practicando por un tiempo después de someterse a una cirugía por un desgarro de menisco en la rodilla derecha durante el fin de semana.

Se desconoce cuánto tiempo estará fuera.

"No voy a poner un plazo, pero desafortunadamente tuvo que someterse a algo para corregir esto", dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur, el martes. "Esperamos tenerlo de vuelta aquí más pronto que tarde".

Mientras hablaba con los reporteros después de la práctica del martes, se preguntó a Hobbs sobre su nivel de confianza para estar listo al inicio de la temporada. Hobbs expresó su optimismo refiriéndose a su fe.

"He estado lesionado antes", recordó. "Regresé antes. Jugué en grandes partidos. Me han pedido hacer cosas que no sabía que podía hacer hasta que las hice. Así que tengo plena confianza en Dios, primero y ante todo".

Hobbs dijo que la lesión se presentó en una colisión durante la práctica del jueves. Hobbs no ha estado practicando desde entonces.

Relató que inicialmente no lo consideró más que un golpe menor, pero agregó que "resultó ser algo más grave que eso".

Los Packers firmaron con Hobbs un contrato de cuatro años y US$48 millones en marzo después de pasar sus primeras cuatro temporadas con los Raiders de Las Vegas. El jugador de 26 años comenzó 38 partidos, forzó tres balones sueltos e interceptó tres pases durante su estadía en Las Vegas.

Hizo sentir su presencia temprano en el campamento de entrenamiento, al mostrar un estilo tan rudo que LaFleur tuvo que advertirle que no se tornara demasiado agresivo mientras los Packers intentan mantenerse lo más saludables posible.

Ahora Hobbs es quien está lidiando con una lesión.

"Estaba teniendo un buen campamento y estaba demostrando algo a mis compañeros y ganando su confianza", dijo Hobbs. "Eso es algo que tomo muy en serio. Sólo trato de ser la mejor versión de mí mismo ahí afuera. Y entonces, cuando realmente intentas hacer eso y algo así sucede, duele. Pero o tomas eso y lo aprovechas o lo tomas como algo que te va a detener o lo ves como una lección. Soy una persona muy espiritual, así que sentí que Dios está tratando de hablarme, decirme algo y enviarme un mensaje, honestamente".

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

