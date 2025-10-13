Hochtief, de ACS, gana un contrato para operaciones nucleares y desmantelamiento en Inglaterra
- 1 minuto de lectura'
13 oct (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA:
* Hochtief AG SE adjudica un contrato en la planta nuclear de Sellafield, en Reino Unido, para apoyar operaciones nucleares y desmantelamiento
* Sellafield Ltd ha adjudicado a Hochtief (UK) Construction y a otras dos empresas contratos por un valor total de hasta 2900 millones de libras
* Hochtief ejecutará un importante contrato marco de obras nucleares y civiles por valor de hasta 595 millones de libras (685 millones de euros)
* El contrato de Hochtief, de hasta 15 años de duración, incluye el diseño, la ingeniería y la ejecución de obras de infraestructura civil en apoyo de operaciones nucleares y desmantelamiento, en colaboración con Sellafield y sus socios
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
