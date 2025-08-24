Hockey sobre hielo: Aficionados suizos expulsados por Italia

El grupo de casi 120 fanáticos suizos abandonaron Italia por la mañana en los dos autobuses que habían utilizado para llegar a Bolzano, cuyas autoridades los escoltó como parte de una misión ordenada por el jefe de policía Giuseppe Ferrari.

Tras el partido entre el EHC Kloten y el HC Plzen de la República Checa, los aficionados suizos se enfrentaron con simpatizantes del Bolzano en el exterior de la pista de hielo, lo que fue controlado por la policía local.

Sin embargo, un agente de policía resultó herido por el ataque que los simpatizantes suizos protagonizaron más tarde en uno de los hoteles donde se alojaban, lanzando sillas y mesas.

Estos incidentes fueron documentados por agentes de la policía forense, cuyo reporte permitió la identificación de los responsables, en colaboración con las autoridades de Suiza, con las cuales se inició contacto esta mañana.

Los aficionados suizos serán denunciados ante las autoridades judiciales y se les aplicará una orden de destierro (DASPO) por parte del jefe de policía de Bolzano. (ANSA).