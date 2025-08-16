Hodgkinson logra la mejor marca del año en 800 m tras un año sin competir

La campeona olímpica británica de los 800 metros Keely Hodgkinson brilló el sábado durante la reunión de Liga Diamante en Chorzow, Polonia, al lograr en su regreso a las pistas tras más de un año sin competir la mejor marca mundial de la temporada, en 1:54.74.

Más de un año después de su última carrera, la final olímpica en agosto de 2024 en París, en la que logró el oro, Hodkinson volvía a competir este sábado, luego de varios meses ralentizada por lesiones

Sobre la pista, dominó la carrera y rozó su récord personal (1:54.61 en 2024) para lograr la mejor marca mundial de la disciplina en lo que va de 2025.

A menos de un mes de los Mundiales de Tokio (13-21 de septiembre) la británica se confirma como la principal favorita para lograr su primera medalla de oro mundial en Japón.