Hodgkinson logra la mejor marca del año en 800 m tras un año sin competir
La campeona olímpica británica de los 800 metros Keely Hodgkinson brilló el sábado durante la...
- 1 minuto de lectura'
La campeona olímpica británica de los 800 metros Keely Hodgkinson brilló el sábado durante la reunión de Liga Diamante en Chorzow, Polonia, al lograr en su regreso a las pistas tras más de un año sin competir la mejor marca mundial de la temporada, en 1:54.74.
Más de un año después de su última carrera, la final olímpica en agosto de 2024 en París, en la que logró el oro, Hodkinson volvía a competir este sábado, luego de varios meses ralentizada por lesiones
Sobre la pista, dominó la carrera y rozó su récord personal (1:54.61 en 2024) para lograr la mejor marca mundial de la disciplina en lo que va de 2025.
A menos de un mes de los Mundiales de Tokio (13-21 de septiembre) la británica se confirma como la principal favorita para lograr su primera medalla de oro mundial en Japón.
