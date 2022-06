Hoeness: "El Barça puede ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta por Lewandowski"

El presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, aseguró este miércoles que el FC Barcelona "puede ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta por Lewandowski" después de que los alemanes hayan rechazado el primer ofrecimiento de los culés por el delantero polaco.

"No sé nada de una nueva oferta. Pero tal como están las cosas en Múnich, lo que he oído es que el Barcelona debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta", dijo Hoeness durante el congreso deportivo de Neuland.

"Yo no tomo las decisiones. Pero las declaraciones del Bayern fueron claras. Dicen que Robert debería cumplir su contrato en Múnich. No me imagino que haya una cantidad de dinero que les haga cambiar de opinión", añadió Hoeness.

Según varios medios, el FC Barcelona aumentó su oferta por Lewandowski a 40 millones de euros, más 5 millones de euros en variables. El contrato de Lewandowski se extiende hasta el 30 de junio de 2023, pero el delantero ha declarado en varias ocasiones que quiere dejar el club bávaro antes de que finalice el año.

Sin embargo, los trabajadores del club han descartado un posible traspaso hasta el momento. Cuando se le preguntó, Hoeness no quiso comentar sobre el comportamiento del jugador, que posiblemente podría intentar forzar una posible salida.

"El Bayern no ha hecho ninguna declaración al respecto, y yo tampoco lo haré", dijo, pero agregó que "no puede imaginar" que Lewandowski presione para un fichaje por otro club durante este verano.