Hoffenheim gana al Unión Berlín y alcanza al Borussia Dortmund

Con una victoria 3-1 sobre el Unión Berlín este sábado, el Hoffenheim puso toda la presión sobre el Borussia Dortmund en la lucha por la segunda plaza de la Bundesliga, detrás del líder destacado Bayern de Múnich, este sábado en la 20ª jornada

El Hoffenheim suma ahora 42 puntos y sigue tercero, pero igualado ahora con el Borussia Dortmund (2º), que el domingo recibe al colista Heidenheim y tiene la posibilidad de volver a distanciarse

En cualquier caso, la revelación Hoffenheim sigue asombrando en Alemania: nunca había conseguido, en toda su historia, una cosecha tan alta de puntos a estas alturas de la competición

El Hoffenheim decidió el partido de este sábado justo antes del descanso, con un doblete del croata Andrej Kramaric (minutos 42 y 45), a lo que siguió luego un tanto en contra de Diogo Leite (47')

Los berlineses solo consiguieron maquillar su derrota con un gol de Rani Khedira (68') mediada la segunda mitad

Por detrás, el RB Leipzig (4º) queda ya descolgado a seis puntos del tercer puesto al perder 2-1 en su estadio ante el Maguncia (15º), que sube así a la zona de salvación

El Leipzig ve ahora amenazada su posición en la tabla, la última dentro de la zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones, ya que el Stuttgart (5º) tiene los mismos puntos y el domingo recibe al Friburgo (7º)

El Bayer Leverkusen (6º) salió por su parte victorioso 3-1 de su visita a otro aspirante a los puestos europeos, el Eintracht Fráncfort (8º), mientras que el Augsburgo (11º), que el pasado fin de semana ganó por sorpresa al todopoderoso Bayern de Múnich, se impuso esta vez al modesto St Pauli (17º) por 2-1

En tablas, con un 1-1, terminó el pulso entre Werder Bremen (14º) y Borussia Mönchengladbach (12º), dos históricos que vagan por la mitad baja de la clasificación

En el último turno del sábado, el líder Bayern visita al Hamburgo (16º)