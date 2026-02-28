Hoffenheim pierde en casa, Leverkusen vuelve a tropezar

El Hoffenheim, tercer clasificado de la Bundesliga, perdió en casa 1-0 ante el modesto St Pauli, este sábado en la 24ª jornada de la liga alemana, donde el Bayer Leverkusen (6º) volvió a tropezar en su BayArena, esta vez empatando 1-1 ante el Maguncia (14º).

El duelo estelar de este fin de semana en Alemania enfrenta en el último turno del sábado al Borussia Dortmund (2ª, 52 puntos) con el líder Bayern Munich (60) en el Klassiker del fútbol de su país.

A diez jornadas para el final de la Bundesliga, el Hoffenheim se queda frenado en 46 puntos y puede ser alcanzado por el Stuttgart (4º, 43), que el domingo se enfrenta al Wolfsburgo (17º, penúltimo).

El Bayer Leverkusen, por su parte, se estanca en los 40 puntos y está ahora muy presionado para ganar el miércoles al Hamburgo (11º), en un partido que tiene pendiente de disputa desde la 17ª jornada, si quiere poder aspirar a entrar en el Top 4 clasificatorio para la próxima Champions.

La sorpresa del día la dio el St Pauli (15º), que consiguió su único tanto ante el Hoffenheim en el descuento de la primera parte, gracias al portugués Mathias Pereira Lage.

El equipo de Sinsheim, revelación de esta Bundesliga, se topó una y otra vez con el arquero del St Pauli, Nikola Vasilj.

En Leverkusen, el Maguncia marcó en un contragolpe muy rápido iniciado por su arquero Daniel Batz y que encontró a Paul Nebel, que cedió inmediatamente al internacional surinamés Sheraldo Becker, el autor del gol en el 67.

El rival del Arsenal en octavos de final de la Liga de Campeones no pudo igualar hasta el 88', por medio de Jarell Quansah, pero para salvar un punto que le dejó en cualquier caso con un sabor amargo.