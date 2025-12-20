Hoffenheim resiste al Stuttgart en pulso por los puestos de Champions

El Hoffenheim, cuarto y en puestos de clasificación virtual a la próxima Liga de Campeones, resistió (0-0) en su visita a un rival directo, el Stuttgart (6º), este sábado en la decimoquinta jornada de la Bundesliga.

Gracias a ese empate, el Hoffenheim se mantiene un punto por encima de su rival de esta última jornada alemana de 2025 pero podría perder su lugar en la zona Champions este sábado, si el Bayer Leverkusen (5º) puntúa en su visita al RB Leipzig (3º) en el último choque del día.

El arquero del Hoffenheim, Oliver Baumann, fue el protagonista de la tarde en el MHPArena con varias intervenciones de mérito, especialmente ante el portugués Tiago Tomás antes del descanso.

En el descuento se anuló por fuera de juego un tanto del Stuttgart, que había logrado de cabeza Deniz Undav.

Por su parte, el Eintracht Fráncfort (7º) tropezó en la carrera por los puestos europeos al empatar 1-1 en su visita al histórico Hamburgo (13º).

El Unión Berlín (8º) se aproxima a cuatro puntos de ese séptimo lugar al ganar 1-0 en el descuento en el campo del Colonia (11º).

El partido con más goles del día fue la victoria por 4-3 del Friburgo (9º) en el campo del Wolfsburgo (14º), para quien resultó inútil el triplete de su atacante Dzenan Pejcinovic.

En el otro partido del día, Augsburgo (15º) y Werder Bremen (10º) empataron a cero.

El domingo se disputan dos partidos para cerrar la Bundesliga en 2025. El último de ellos es la visita del líder destacado Bayern de Múnich al modesto Heidenheim (17º, penúltimo).