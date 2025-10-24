Hogares con todos sus miembros en paro bajan en 6100 y los de todos ocupados caen en 34.400

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 6100 en el tercer trimestre, un 0,7% menos respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 790.800, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 63.700, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 7,4%.

Entre julio y septiembre, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 34.400 (-0,28%), hasta un total de 12.037.700 hogares. En los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 239.700 (+2%).

Para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, los datos de hogares del tercer trimestre reflejan "la fortaleza del mercado laboral".