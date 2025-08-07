Hogares de EEUU esperan una mayor inflación a largo plazo, según la Fed de Nueva York

Por Michael S. Derby

7 ago (Reuters) - Las perspectivas de inflación de más largo plazo de los estadounidenses se deterioraron en julio, pese a que los hogares mejoraron su opinión sobre el estado actual y futuro de sus respectivas situaciones financieras, según datos publicados el jueves por la Reserva Federal de Nueva York.

En su última Encuesta sobre las Expectativas de los Consumidores, la entidad indicó que el nivel esperado de inflación a cinco años se situó en el 2,9% en julio, más que el 2,6% del mes anterior y la lectura más alta desde marzo.

Por su parte, la inflación prevista para dentro de un año subió al 3,1% desde el 3% de junio, mientras que la de un plazo de tres años se mantuvo estable en el 3%.

El aumento de las expectativas de más largo plazo, tras una tendencia de enfriamiento en el corto, puede llamar la atención de las autoridades monetarias, que intentan descifrar cómo afectarán las agresivas alzas arancelarias del presidente Donald Trump a las perspectivas.

Se espera que el aumento de los aranceles a la importación acelere la inflación y algunos datos ya muestran que eso está sucediendo. No obstante, hay grandes interrogantes sobre si el impacto será puntual o algo más persistente.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo al término de la reunión de política de dos días de la semana pasada que "las medidas a corto plazo de las expectativas inflacionarias han subido, en general, en el transcurso de este año por las noticias sobre los aranceles".

"Más allá del próximo año más o menos, sin embargo, la mayoría de las medidas de las expectativas a más largo plazo siguen siendo coherentes con nuestro objetivo de inflación del 2%", añadió.

La Fed mantuvo la semana pasada su tasa de interés de referencia a un día entre el 4,25% y el 4,5%.

Algunas autoridades de la Fed creen que el impacto de los aranceles en los precios será puntual y están a favor de un recorte de tasas para compensar los crecientes riesgos para el mercado laboral.

No obstante, la mayoría se ha mostrado reacia a las rebajas por el riesgo percibido de que el largo despliegue y el rápido cambio de los gravámenes puedan provocar una inflación más duradera.

(Editado en español por Carlos Serrano)