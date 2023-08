Hogg, Parisse, Jones... los grandes ausentes en el Mundial de Rugby

El escocés Stuart Hogg y el galés Alun Wyn Jones ya retirados, el italiano Sergio Parisse, descartado por su seleccionador, y el australiano Allan Alaalatoa por lesión serán algunas de las ausencias más destacadas del Mundial de Rugby que se disputará en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre.

. Parisse se queda sin sexto mundial

El veterano octavo de Italia Sergio Parisse (142 partidos internacionales), cumplirá los 40 años el próximo 12 de septiembre, día en el que el combinado Azzurro debutará contra Namibia en el Mundial, torneo que el jugador se perderá al haber sido descartado por el seleccionador Kieran Crowley.

El jugador nacido en Argentina, capitán de su selección en 94 partidos, tendrá que conformarse con ver por televisión a la nueva generación de la Azzurri, encarnada por el fullback Ange Capuozzo, el medio apertura Paolo Garbisi y el wing Federico Mori.

Parisse, que disputó cinco ediciones del Mundial (de 2003 a 2019) no podrá despedirse de la selección sobre la cancha, un momento que ya aplazó en 2019 por el paso de un tifón por Japón y después por la pandemia del Covid-19.

. Alun Wyn Jones, por voluntad propia

A finales de mayo, el legendario segunda línea galés, que tiene el récord de internacionalidades (158, más 12 con los Leones Británico-Irlandeses) anuncia para sorpresa de todos que no participará en su quinto Mundial.

"Después de haber sido seleccionado en la pre-lista para el Mundial y luego de discusiones con el cuadro técnico y la WRU (la federación galesa) he decidido poner fin a mi carrera internacional", anunció Alun Wyn Jones, de 37 años.

El inoxidable capitán del XV galés, líder de la generación dorada de Diablos Rojos que ganaron seis ediciones del Torneo Seis Naciones (2008, 2012, 2013, 2019 y 2021), con tres Grand Slam incluidos, viajará a Francia durante la cita mundialista, pero lo hará para jugar en el Top 14 (campeonato francés) con el Toulon como 'joker' durante la Copa del Mundo.

. Stuart Hogg, su cuerpo dice basta

El excapitán escocés sorprendió a todo el mundo al anunciar a comienzos de junio su retirada "con efecto inmediato". Con su anuncio, Stuart Hogg (31 años, 100 selecciones) decepcionó a sus numerosos fans, adeptos de sus avances fulgurantes y su estilo explosivo, que esperaban ver por última vez en Francia.

"He luchado todo lo que he podido para poder estar en la Copa del Mundo, pero esta vez mi cuerpo no ha sido capaz de hacer las cosas que quiero y que necesito hacer", se justificó el fullback, el jugador escocés con más tries anotados (27) y el último en llegar a los 100 partidos con el XV del Cardo.

Hogg formaba parte de la generación que ha permitido a Escocia volver a ganar el protagonismo de antaño en el rugby del hemisferio norte, junto al apertura Finn Russell y al segunda línea Jonny Gray.

. Allan Alaalatoa, el golpe duro

En plena catástrofe en el Rugby Championship, Australia no solo perdió los tres partidos, sino que en el último duelo contra Nueva Zelanda (38-7) el pasado sábado, los 'Wallabies' se quedaron sin su pilar derecho y vicecapitán Allan Alaalatoa, víctima de una fractura del tendón de Aquiles que le deja fuera del Mundial.

Una mala noticia para el seleccionador Eddie Jones, que contaba con el coloso forward (1,82 m y 125 kgs) para liderar a una Australia a la deriva. "Es una pérdida enorme (...) Es un elemento importante de nuestro equipo, de nuestro liderazgo", admitió tras el partido el otro pilar, Angus Bell. "Será difícil sin él", añadió en referencia al Mundial.

