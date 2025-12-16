Holcim compra una participación mayoritaria en la peruana Cementos Pacasmayo

ZÚRICH, 16 dic (Reuters) - Holcim anunció el martes el pago de US$550 millones por una participación mayoritaria en el fabricante peruano de materiales de construcción Cementos Pacasmayo, en un intento de la cementera suiza por ampliar su presencia en Sudamérica.

Holcim adquiere una participación del 50,01% en Cementos Pacasmayo en una operación que valora la empresa peruana en US$1.500 millones, incluida la deuda, o US$1.100 millones en acciones.

Según la ley peruana de adquisiciones, Holcim tendrá que hacer una oferta por una parte mayor de la empresa y se espera que aumente su participación, dijo la empresa suiza.

Cementos Pacasmayo prevé unas ventas de US$630 millones en 2025, con un margen de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones del 28%. Se trata de la decimoquinta adquisición de Holcim en 2025, en un momento en que la empresa busca centrarse más en Sudamérica y Europa tras escindir su negocio norteamericano en una empresa separada llamada Amrize.

Perú se considera un mercado atractivo para las empresas constructoras debido a la gran escasez de viviendas y a la necesidad de invertir en infraestructuras.

Holcim entró en el mercado peruano el año pasado y ha comprado otras tres empresas de construcción en el país. (Información de John Revill; edición de Dave Graham; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)