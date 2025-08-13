Hollywood: 80 años de Wim Wenders, el rocker del cine

por Giorgio Gosetti (ANSA) - ROMA 13 AGO - El 14 de agosto, Wim Wenders, la voz más poderosa y popular del nuevo cine alemán, cumple 80 años, y su figura se erige ahora como única, incluso comparada con la era de los jóvenes autores que revolucionaron los códigos cinematográficos de la década de 1970.

Nacido en Düsseldorf en 1945, apenas dos meses después de la capitulación de la Alemania nazi, el hijo rebelde de un médico exitoso tuvo una formación variada (provenía de una familia católica devota y de niño quiso ser sacerdote), que pronto dio paso a su pasión por la cámara: se graduó del instituto de humanidades en Oberhausen, se matriculó en medicina siguiendo los pasos de su padre, se cambió a filosofía, pero después de tan solo un semestre abandonó sus estudios para perseguir su verdadera vocación.

En 1966, se mudó a París, siguiendo la llamada de la Cinémathèque Française de Henri Langlois, donde pasaba todo su tiempo libre, cuando no se ganaba la vida como grabador en el estudio del artista estadounidense Johnny Friedlander, quien posteriormente se vio obligado a abandonar su sueño de ser pintor. De esa época, recuerda con cariño que conseguía ver al menos cuatro películas al día, siete los fines de semana.

Merece la pena centrarse en los primeros años de Wenders, ya que sus inclinaciones se trasladarían posteriormente al cine, al que comenzó a dedicarse activamente en cuanto regresó a casa, donde asistió a clases en la Academia de Cine de Múnich y realizó sus primeros cortometrajes entre 1967 y 1970.

Asiduo a los cineclubs, crítico cinematográfico en ciernes y amigo del dramaturgo Peter Handke, quedó cautivado por la maestría de un autor como Alexander Kluge, quien pronto lo asoció con el movimiento del Nuevo Cine Alemán junto a jóvenes artistas como Herzog, Fassbinder, Reitz y Fleichmann, animándolo a debutar en el largometraje en 1970 con "Verano en la ciudad".

Tan solo un año después, Wenders ya era una voz autorizada del movimiento con "El miedo del portero antes del penalti" (coescrita con Handke) y posteriormente con la inesperada "La letra escarlata", basada en la novela de Hawthorne.

El ambiente en Múnich en aquellos años era electrizante, juvenil y abierto a todas las experiencias artísticas, con la música como protagonista. Así, Wim (contracción danesa de su verdadero nombre, Wilhelm) desarrolló una pasión por el rock (también tocaría en algunas bandas amateur), vio sus mitos fundadores en el mundo del cine y la música estadounidenses, y descubrió el ambiente multicultural de Berlín Occidental, donde posteriormente se establecería.

Con su "Trilogía del Tiempo" (o "Trilogía de la Calle"), se convirtió rápidamente en un destacado cineasta, con películas como "Alicia en las Ciudades", "Falso Movimiento" y "El Curso del Tiempo", donde Rüdiger Vogler fue su alter ego en la pantalla.

A partir de 1975, también se produjo a sí mismo, y el éxito mundial de "El Amigo Americano", protagonizada por Dennis Hopper y Bruno Ganz, le abrió las puertas de Hollywood, donde residiría durante un tiempo, fascinado por los vastos espacios estadounidenses, donde también centraría su mirada creativa como fotógrafo, un arte que con el tiempo llegaría a ser aún más importante para él que el cine.

Su debut internacional fue contradictorio: mientras que "Nick's Movie" rindió homenaje a uno de sus directores más queridos, Nicholas Ray, y abrió un nuevo capítulo en el cine documental, la película negra "Hammet", producida por Francis Coppola, no logró conectar con Hollywood, y la película permaneció confinada en un limbo entre el manierismo y el entretenimiento.

Wenders lo compensó en 1982, a su regreso a Alemania, con "El estado de las cosas", que ganó el León de Oro en Venecia y es una apasionada reflexión sobre su oficio, rodada en un impactante blanco y negro que cautivó a la crítica y lo consagró como un autor de renombre internacional. Dos años más tarde, gracias a su colaboración con Sam Shepard (quien también co-protagonizó la película con Nastassja Kinski), alcanzó su mayor éxito estadounidense con "París, Texas", que le valió la Palma de Oro en Cannes. Aunque su obra posterior incluye películas de gran impacto como "Las alas del deseo" (con Bruno Ganz y Peter Falk) en 1987, se puede decir que el punto de llegada de sus inicios profesionales se sitúa entre la monumental "Hasta el fin del mundo" (finalizada en 1991 y en la que vierte toda su pasión por el rock colaborando con grandes bandas como U2, Talking Heads, Lou Reed y Nick Cave) y "Tan lejos, tan cerca", con la que regresa al ambiente berlinés en 1993.

A partir de entonces, aunque frecuentó el cine narrativo en varias ocasiones, es en el documental y la fotografía donde se consolida como un maestro: "Buena Vista Social Club", "Lisboa Story", "Tokyo Ga", la película 3D "Pina", "La sal de la tierra" con Sebastiao Salgado, incluso "Papa Francisco", dirigida con la aprobación del Papa Bergoglio en 2018.

Mientras tanto, recorre el mundo con magníficas exposiciones de fotografía (importadas a Italia por Contrasto y Solares), colabora con Antonioni en "Más allá de las nubes" (1995), visita Sicilia para dirigir "Palermo Shooting", funda la Academia que otorga anualmente el Premio de la Academia Europea (EFA) y confía su idea de la imagen al magnífico ensayo "El acto de ver" (1992). Cuando muchos ya lo consideran un decano de la historia del cine, sorprende a todos en 2023 al dirigir la película que muchos consideran una de sus obras maestras, nacida del encargo más inesperado.

La empresa que gestiona los baños públicos de la ciudad lo llamó a Tokio para un documental promocional.

Wenders, apasionado por la idea de una película de ficción que refleje la poética de uno de sus autores clave, el maestro japonés Yasujirō Ozu, trae "Perfect Days" ("Días perfectos") a Cannes. Es un éxito rotundo tanto de público como de crítica. (ANSA).