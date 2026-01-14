Hollywood: arrestan a Kiefer Sutherland por agredir a un chofer

Según el parte oficial, Sutherland, de nacionalidad canadiense-británica, fue detenido en la madrugada del lunes, poco después de la medianoche, luego de que los agentes respondieran a una llamada de emergencia por una agresión ocurrida sobre uno de los principales bulevares de la ciudad.

Al llegar al lugar, la policía constató que el actor "había agredido físicamente al conductor y proferido amenazas criminales" en su contra.

El intérprete fue liberado pocas horas después tras pagar una fianza de US$50.000 y deberá comparecer ante un tribunal el próximo 2 de febrero, de acuerdo con fuentes judiciales.

Sutherland, de 58 años, alcanzó fama internacional por su papel de Jack Bauer en "24", una de las series más emblemáticas de la televisión estadounidense en la década de 2000. En los últimos años, alternó trabajos en cine, televisión y música, manteniendo un perfil más bajo en la industria.

El episodio revive antecedentes problemáticos en la vida personal del actor, quien en el pasado enfrentó problemas legales vinculados al consumo de alcohol, incluyendo detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre si el incidente ocurrido en Los Ángeles estuvo relacionado con esa situación.

La policía indicó que la investigación continúa abierta y que el caso seguirá su curso judicial en las próximas semanas.

