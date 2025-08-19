Hollywood: Aubrey Plaza habló del suicidio de su marido

Hablando con la ex co-protagonista de "Parks and Recreation" Amy Poehler en el nuevo podcast "Good Hang", la actriz de 41 años de "White Lotus" dijo que el dolor ha sido como un "océano gigante de horror que está ahí mismo".

"Puedo verlo. Y a veces solo quiero sumergirme en él y estar con él", dijo Plaza. "Y luego a veces solo lo miro. Y luego a veces solo trato de alejarme de eso. Pero siempre está ahí.

Simplemente siempre está ahí".

Plaza también hizo una comparación entre su dolor y una escena de la película de terror llena de extraterrestres "The Gorge", protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy y que se estrenó en febrero.

"Hay un acantilado en un lado, y luego hay un acantilado en el otro lado, y luego está Gorge en el medio, y está como lleno de toda esta gente como Monster que está tratando de atraparlos", dijo. "Y te juro que cuando lo vi, estaba como, 'Eso se siente como mi dolor'".

Plaza y Baena se casaron en 2021. Trabajaron juntos en varias películas, incluyendo "Life After Beth" de 2014, en la que Baena escribió y dirigió, y en la que Plaza tuvo un papel protagónico.

En otras entrevistas, la actriz se había referido escuetamente a la muerte de su esposo, calificándola como "una tragedia inimaginable".

Poehler comenzó su episodio de Podcast diciendo: "En nombre de todas las personas que sienten que te conocen, y de las personas que sí te conocen, ¿cómo te sientes hoy?".

"Justo en este momento muy, muy presente, me siento feliz de estar contigo", respondió Plaza. "En general, estoy aquí y estoy funcionando. Me siento muy agradecida de estar moviéndome por el mundo. Creo que estoy bien, pero es como una lucha diaria, obviamente".

Desde su papel en "The White Lotus", Plaza se ha convertido en una de las caras más reconocibles de Hollywood. A lo largo de su carrera, ha recibido varias nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, incluso por su papel en la segunda temporada de la serie de televisión que transcurre en un Resort de Sicilia. En 2023, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

Plaza apareció en el podcast de Poehler como parte de una gira de prensa para promocionar su próxima película, "Honey Don't", que se estrena en los cines esta semana. (ANSA).