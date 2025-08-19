Hollywood: Avanza el caso por la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, de 42 años, se declarará culpable de un cargo de mantenimiento de unas instalaciones relacionadas con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultara en muerte o lesiones corporales graves, según la Oficina del abogado para el Distrito Central de California.

Sangha se enfrenta a una sentencia máxima de 65 años de prisión, dijo la oficina del fiscal en un comunicado de prensa.

Se espera que Sangha entre en la declaración de culpabilidad en las próximas semanas, según el comunicado. No se estableció todavía la fecha de su sentencia.

"Ella está asumiendo la responsabilidad de sus acciones", dijo su abogado, Mark Geragos, después de que la oficina del fiscal anunciara el acuerdo.

Varias personas, incluidos dos médicos y el asistente personal de Perry, se declararon culpables de los cargos de distribución de ketamina en la muerte de la estrella de "Friends".

Perry, de 54 años, fue encontrado muerto boca abajo en su piscina en el área de Pacific Palisades de Los Angeles el 28 de octubre de 2023.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Angeles atribuyó su deceso a una sobredosis accidental de ketamina, un alucinógeno conocido desde hace mucho tiempo y que ha crecido en popularidad en los últimos años como un tratamiento no autorizado contra la depresión.

Perry habló abiertamente de sus luchas con la adicción a las drogas y al alcohol, y había estado recibiendo una terapia de infusión de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad.

Pero los fiscales federales dijeron que había buscado, y recibido, dosis no supervisadas y había desarrollado una dependencia "fuera de control" de la droga.

La oficina del médico forense dijo que la cantidad de ketamina hallada en su cuerpo era equivalente a la utilizada en la anestesia general.

Sangha trabajó con un conocido de Perry, Erik Fleming, para darle la droga al actor, según el comunicado, que cita el acuerdo de culpabilidad.

En las semanas previas a su sobredosis, Sangha y Fleming le vendieron a Perry 51 dosis de ketamina, dice el comunicado.

