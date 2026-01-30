Hollywood: Brad Pitt contra Angelina Jolie, fallo a favor de él

Según reconstrucciones judiciales citadas por medios estadounidenses, los documentos incluirían mensajes privados, correos electrónicos y mensajes de texto que, según el equipo legal de Pitt, podrían resultar favorables a su posición dentro del proceso.

Especialistas legales citados en medios internacionales señalan que el material podría incluso "definir el resultado del procedimiento", dependiendo de su contenido y contexto.

La disputa judicial comenzó tras la venta, en 2021, de la participación accionaria de Jolie en la propiedad a Tenute del Mondo, sociedad vinculada al grupo Stoli Group.

Pitt sostiene que la operación violó un acuerdo previo entre ambos, que establecía la obligación de consentimiento mutuo antes de vender participaciones en la finca, adquirida en conjunto en 2008 y convertida luego en un negocio vitivinícola internacional.

El actor inició formalmente acciones legales en 2022 buscando anular la venta y reclamar daños económicos.

El tribunal determinó que parte de las comunicaciones solicitadas no están protegidas por el privilegio abogado-cliente, obligando a su entrega en versión completa y sin censuras.

Los documentos incluirían comunicaciones internas vinculadas a decisiones estratégicas sobre la propiedad, negociaciones comerciales y discusiones previas a la venta.

El conflicto por Miraval representa uno de los capítulos más prolongados del proceso de separación entre Pitt y Jolie, cuyo divorcio se formalizó años después de su ruptura pública, pero que continuó generando disputas económicas y societarias.

La propiedad en Francia no solo tiene valor económico, sino también simbólico: fue adquirida durante la relación de la pareja y se transformó en una marca reconocida dentro del mercado global del vino premium.

La entrega y análisis de los documentos podría marcar una nueva fase del litigio, mientras el proceso judicial continúa sin fecha definida de resolución.

El caso sigue siendo observado de cerca en el ámbito legal y del entretenimiento, tanto por su impacto económico como por el precedente que podría sentar en disputas patrimoniales de alto perfil. (ANSA)