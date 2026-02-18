Hollywood: Cindy Crawford cumple 60 años, ícono de la belleza del Midwest

Öcono de la belleza del Midwest, estrella de las pasarelas de los años noventa y luego emuladora de Jane Fonda como diva del fitness, Crawford se prepara para soplar las velitas el 20 de febrero.

Inconfundible por el mítico lunar en el labio izquierdo, que alguien le sugirió quitar pero que ella transformó en una marca personal que la hizo inmediatamente reconocible, Cindy lleva a sus espaldas cuatro décadas bajo los flashes de los fotógrafos y nada menos que mil portadas de las mayores revistas de moda.

"Vivimos en un mundo marcado por el edadismo y nosotros mismos tendemos a ser muy autocríticos. En cambio, deberíamos aceptarnos y ser nosotros mismos", dijo a People, que en la víspera del aniversario le preguntó qué significa envejecer para un símbolo sexual.

Nacida en DeKalb, Illinois, Cindy estuvo casada dos veces: primero con Richard Gere y luego, tres años después del divorcio, con el empresario Rande Gerber, con quien tuvo dos hijos, Kaia, de 24 años, que es modelo, y Presley, de 26.

El mundo de la moda ya no es el mismo en el que Crawford entró a los 17 años, descubierta por un fotógrafo local mientras aún estudiaba en el secundario, para luego formarse en Chicago frente al objetivo de Victor Skrebneski.

En 1990 llegó el gran salto, cuando Peter Lindbergh la fotografió en blanco y negro junto a Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Tatjana Patitz para la portada de British Vogue.

Poco después Naomi, Cindy, Linda y Christy, sin Tatjana, aparecieron en el célebre video "Freedom! '90" de George Michael, que consolidó definitivamente su estatus de íconos globales.

Hace tres años Apple TV+ reunió a las cuatro tops en la docuserie "The Supermodels": "Somos como hermanas de una familia disfuncional: con algunas te llevas mejor, con otras menos. Pero tenemos una historia compartida que es innegable".

Cindy siempre fue la menos "preciosa" de las tops de la época. Desafiando la autorreferencialidad del mundo de la alta moda, en el apogeo de su fama filmó un comercial para Pepsi en 1992 y en 1998 posó para Playboy. "La gente decía: 'Estás en la portada de Vogue. ¿Por qué Playboy?' Pero estaba Herb Ritts y me ayudó a llegar a un público completamente diferente", explicó.

Así fue como Crawford llegó a MTV para conducir durante siete años House of Style, entrevistando a los diseñadores, actores y estrellas de rock más influyentes del planeta. Fueron los primeros pasos de una carrera de gran alcance.

Desde hace más de 20 años Cindy es socia de la empresa de skincare Meaningful Beauty y desde 2005 tiene una línea de decoración para el hogar que genera cada año US$350 millones de facturación.

Embajadora de los relojes Omega desde hace 30 años, Crawford continúa posando: recientemente en la portada de la edición francesa de Harper's Bazaar, mientras ella y Kaia realizan transmisiones en streaming para Zara.

Últimamente, sin embargo, Crawford sintió la necesidad de dar un paso atrás, aunque consciente de tener que mantener una presencia. Además de Malibu, donde vive en una villa amenazada dos veces por incendios, con los hijos ya independientes la top está menos ligada que antes a California.

El verano pasado pasó semanas en Muskoka, a orillas de un lago al norte de Toronto, donde se siente "verdaderamente arraigada", mientras que hace algunos años compró un departamento en Miami, donde Rande tenía un bar y ella trabajaba a menudo como modelo: "En Miami es como si volviéramos a ser una pareja joven".

De cara a la próxima década, Cindy reconoce que piensa la belleza de otra manera. "La salud es el aspecto más importante.

¿Por qué entreno? Para poder hacer una larga caminata o jugar pickleball. No quieres que tu vida se vaya reduciendo a medida que envejeces". (ANSA).