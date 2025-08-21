Hollywood: Daniel Day-Lewis regresa a la gran pantalla

La producción ha lanzado un primer vistazo del actor de 68 años, quien anunció su retiro definitivo de la actuación hace ocho años, de perfil, con canas y bigote.

La película, cuyo guion coescribió Daniel con Ronan, es su primera desde "El Hilo Fantasma" de Paul Thomas Anderson. El reparto, junto a Day-Lewis, incluye a Sean Bean (Boromir en "Lord of the Rings" de Peter Jackson), Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green. "Anemone" explora las complejas relaciones entre hermanos, padres e hijos, a través de un emotivo viaje de reconciliación, redención y el intento de sanar heridas olvidadas.

Ambientada en el norte de Inglaterra, la película comienza con un hombre de mediana edad (Bean) que abandona su hogar en las afueras para adentrarse en el bosque en busca de su hermano ermitaño (Day-Lewis). Ambos están unidos por un pasado complejo y misterioso, en una relación llena de tensión pero también de ternura, de acuerdo a la sinopsis oficial, según la cual la relación familiar "se ha visto profundamente afectada por sucesos violentos, tanto personales como políticos, ocurridos muchos años atrás".

Justo antes del estreno de "El Hilo Fantasma", Day-Lewis se despidió de Hollywood con la idea de que sería para siempre, a diferencia de 1997, tras filmar "The Boxer" de Jim Sheridan, cuando desapareció durante meses en Florencia como aprendiz del maestro zapatero Stefano Bemer antes de que Martin Scorsese lograra rescatarlo para "Gangs of New York", un pintor de 27 años cuya madre es Rebecca Miller (hija de Arthur Miller), creció a la sombra de estos mitos.

El propio Daniel tuvo un padre excelente y difícil, el poeta irlandés Cecil Day-Lewis, quien murió cuando tenía solo 15 años.

Day-Lewis comenzó a actuar a los 14 con un pequeño papel como vándalo en "Sunday, Damned Sunday" y alcanzó el éxito con su doble papel como el matón callejero Johnny en "My Beautiful Laundrette" y el esteta aristocrático Cecil en "A Room with a View", ambos en 1985.

Considerado una leyenda por su intensidad actoral, versatilidad y preparación meticulosa para cada papel, desde aventuras épicas como "El último mohicano" hasta el drama de época de Scorsese "La edad de la inocencia", aprendió checo para el papel del médico playboy en "La insoportable levedad del ser" y estuvo en silla de ruedas para el papel del artista paralítico "Christy Brown", una película que le valió su primer Oscar en 1989, seguido de uno por "There Will Be Blood" en 2007 y finalmente por "Lincoln" de Steven Spielberg en 2012. Ha ganado tres premios al Mejor Actor y tres nominaciones: por "En el nombre del padre" en 1993, diez años después por "Gangs of New York" y en 2018 por "El hilo fantasma". (ANSA).