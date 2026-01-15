Hollywood: Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciarán las nominaciones a los Oscar

Brooks, nominada al Oscar por su trabajo en "The Color Purple", fue recientemente postulada a los Critics Choice Awards como mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su actuación en la exitosa producción de HBO Max "Peacemaker". La actriz también protagonizó recientemente la comedia navideña "Oh. What. Fun.", junto a Michelle Pfeiffer.

Por su parte, Pullman es conocido por su participación en grandes producciones de Hollywood como "Top Gun: Maverick" y la película de Marvel "Thunderbolts". En 2024 fue nominado al Premio Emmy como mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión por su trabajo en la serie de Apple TV+ "Lessons in Chemistry", protagonizada por Brie Larson.

Más recientemente, Pullman actuó junto a Amanda Seyfried en "The Testament of Ann Lee", producción que ya acumula varias nominaciones en la actual temporada de premios, incluidos reconocimientos en los Critics Choice Awards y en los Golden Globe Awards.

La votación para las nominaciones de la 98¦ edición de los Oscar concluirá este viernes, mientras que el anuncio oficial de los candidatos se realizará el jueves 22 de enero, nuevamente a través de "Good Morning America".

Según informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, 317 películas fueron elegibles este año para competir en los premios. En la categoría de mejor película, 201 largometrajes cumplieron con los requisitos para ser considerados.

Las shortlists de los Oscar fueron dadas a conocer en diciembre de 2025 en 12 categorías, entre ellas cortometraje animado, largometraje documental, película internacional, maquillaje y peinado, música original, canción original, sonido, efectos visuales y casting.

Precisamente, la edición 2026 marcará un hito, ya que por primera vez se entregará un Oscar al casting, una categoría anunciada en 2024 y que reconocerá a las películas estrenadas durante 2025.

La ceremonia de los Oscar 2026 contará además con el regreso del comediante Conan O'Brien como anfitrión de la gala, consolidando una edición que combina novedades históricas con figuras consagradas de la industria cinematográfica. (ANSA).