Hollywood: De Steve Jobs a los Oscar, 40 años de animación de Pixar

El embrión de Pixar surge en 1979 como una división de Lucasfilm, la empresa de George Lucas, director de "Star Wars", que en 1982 realizó la primera secuencia completamente generada por computadora para la película "Star Trek II: The Wrath of Khan".

Steve Jobs había puesto sus ojos en la compañía un año antes de su adquisición, cuando aún estaba en Apple.

Tras su salida de Cupertino por desacuerdos con la dirección, Jobs no solo fundó NeXT Computer, sino que también adquirió por 10 millones de dólares los laboratorios de Lucasfilm. El empresario los convirtió en una empresa independiente y los rebautizó como Pixar Animation Studios.

Luego de un comienzo algo complejo —con Jobs impulsando principalmente el hardware, su gran obsesión, que resultó poco rentable— la compañía pasó a centrarse en la creatividad, apoyándose en el talento narrativo y de animación de John Lasseter y en las capacidades de Ed Catmull en gráficos por computadora.

De Lasseter, uno de los empleados fundadores de Lucasfilm, surge la idea del icónico logo de Pixar, con la lámpara que se convirtió en la mascota del estudio y protagonista del cortometraje de dos minutos "Luxo Jr.", que obtuvo una nominación al Oscar en 1987. Más tarde, en 1989, "Tin Toy" ganó la estatuilla al mejor cortometraje animado, cambiando el rumbo de la historia de la empresa y del cine.

Con Pixar, la imagen digital irrumpió en la narrativa cinematográfica ofreciendo perspectivas inéditas, en la intersección entre tecnología, storytelling y referencias culturales, transformando no solo la animación sino también el cine en general, como lo demuestran los efectos digitales adoptados luego por James Cameron en "Titanic" y "Avatar".

Desde "Tin Toy" en adelante, Pixar encadenó un éxito tras otro. Llegaron Buzz Lightyear y Woody con "Toy Story", seguidos por "A Bug's Life", "Monsters, Inc." y "Finding Nemo". Una creatividad capaz de conquistar tanto a los más pequeños como a los adultos, otra de las marcas distintivas de los films de Pixar.

Para la revista Time, "Toy Story" fue "la película más creativa y original de 1995". El film de animación obtuvo cuatro premios Oscar, entre ellos uno para John Lasseter: el Special Achievement, un galardón especial reservado a los innovadores del cine. En salas recaudó 360 millones de dólares a nivel mundial, a lo que se suman los ingresos derivados del merchandising.

En 1997 Steve Jobs dejó Pixar y regresó a Apple. En 2006, la compañía fue adquirida por The Walt Disney Company en una operación de 7.400 millones de dólares, frente a los 10 millones pagados por Jobs en 1986, convirtiéndose así en el mayor estudio de animación del mundo.

El éxito continuó con títulos como "Cars", el robot ecologista "WALLúE", el ratón Remy de "Ratatouille", los superhéroes de "The Incredibles", el valiente anciano de "Up", la preadolescente Riley de "Inside Out" y el músico de jazz de "Soul", que ganó dos premios Oscar, uno por animación y otro por la banda sonora.

Una lista de triunfos que se vio algo frenada tras la salida de Lasseter, motivada por cuestionamientos a algunos de sus comportamientos en el contexto del movimiento MeToo. Desde 2018, el director creativo es otro de los grandes talentos surgidos de Pixar: el director Pete Docter.

En los últimos años, el estudio fue criticado por apostar a una menor experimentación y privilegiar la vía de las secuelas de grandes éxitos. En 2026 debutará un nuevo título original, "Hoppers", además del muy esperado "Toy Story 5". (ANSA).