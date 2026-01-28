Hollywood: Desmienten que Disney haya despedido a Mark Ruffalo por críticas a Trump

Las versiones comenzaron a circular en redes sociales y en algunos portales digitales tras un discurso de Ruffalo en la última edición de los Golden Globes, donde el actor expresó posiciones políticas que generaron fuerte repercusión en sectores conservadores.

Sin embargo, no existe confirmación oficial por parte de Disney ni de Marvel sobre la rescisión de contratos o un apartamiento del actor de futuros proyectos.

Medios especializados de la industria del entretenimiento y plataformas de fact-checking señalaron que la información sobre un supuesto despido carece de fuentes verificables y no fue respaldada por comunicados corporativos, declaraciones de voceros ni registros contractuales. Tampoco se anunciaron cambios en la relación profesional entre Ruffalo y los estudios.

Según analistas, el rumor se amplificó a partir de publicaciones sensacionalistas y contenidos virales que mezclaron declaraciones políticas del actor con especulaciones sobre eventuales represalias empresariales, un fenómeno recurrente en el ecosistema digital estadounidense.

Hasta el momento, Disney y Marvel mantienen silencio oficial sobre el tema, una postura habitual frente a rumores no confirmados. Ruffalo, por su parte, no anunció públicamente ningún conflicto contractual con los estudios.

El caso se inscribe en un clima de polarización política y cultural en Estados Unidos, donde las expresiones políticas de celebridades suelen convertirse en foco de campañas de desinformación o boicot en redes sociales. (ANSA)