Hollywood: El Batimóvil de la serie de 1966 va a subasta

Atrezo durante el rodaje, hasta el 24 de agosto en Catawiki.

Una réplica del Batimóvil original se subasta en la plataforma de Catawiki. La réplica, utilizada como atrezo en eventos con el actor Adam West, el famoso Batman de la serie de televisión de 1966, es una pieza única para coleccionistas y fans de Batman.

El coche presenta detalles y accesorios inspirados en el famoso vehículo de la pequeña pantalla, como los asientos de cuero y el exterior futurista.

Fabricado a partir de un Lincoln Continental de 1973, a lo largo de los años se ha exhibido en eventos dedicados a él en todo el mundo, a menudo junto a Adam West, convirtiéndose en un icono entre los fans de la serie.

Desde su exhibición en el Museo del Motor de Londres hasta su actual propietario en Italia, cerca de Florencia, donde permanece hasta la fecha, el coche siempre ha despertado una gran curiosidad.

El coche, con un valor estimado de 80.000 euros, se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y ha recibido mantenimiento recientemente.

Cuenta con su motor V8 original de 7,5 L y transmisión automática de 3 velocidades, una carrocería sólida con solo ligeros rastros de oxidación superficial y un interior en perfecto estado de conservación.

El diseño es fiel al legendario Batimóvil de 1966 y se acompaña de la documentación de matriculación británica que certifica su historia. La subasta, que comenzó hoy, se extenderá hasta el 24 de agosto.

El Batimóvil de la serie de televisión de acción y de su posterior película comenzó su vida como un auto Ford llamado Lincoln Futura, construido en la década anterior en 1955. El cuerpo del Futura fue fabricado por Ghia de Italia, cuyos artesanos martillaron los paneles del coche sobre troncos y tocones de árboles tallados con formas para crear en el coche el elegante diseño de manta raya.

En 1959, el Futura se presentó usando pintura roja fresca en la película It Started With A Kiss protagonizada por Debbie Reynolds y Glenn Ford. En 1965, ABC-TV eligió al famoso personalizador de Hollywood George Barris para diseñarle un "Batimobile" para su serie de Batman que estaba en producción.

Dean Jeffries trabajó en el diseño y fabricación inicial del Batimóvil, usando un Cadillac de 1959, pero cuando el estudio quiso el coche más rápido que se pudiera encontrar, regresaron de nuevo a Barris.

Con solo tres semanas para terminar, Barris decidió que en lugar de construir un coche desde cero, sería mejor transformar el Lincoln Futura (comprado a Ford por US$100) en el famoso vehículo de lucha contra el crimen. Barris contrató a Bill Cushenberry para hacerle las modificaciones al metal del coche.

Cuando comenzó el rodaje de la serie, varios problemas surgieron debido a la antigüedad del coche: se recalentaba, la batería se cortaba y los costosos neumáticos Mickey Thompson se pinchaban continuamente.

A la mitad de la temporada, el motor y la transmisión fueron sustituidos por los de un Ford Galaxie. Una de las influencias visuales más importantes del coche es que los Batimóviles posteriores usualmente tenían un cohete propulsor que, al activarlo, hacía al auto mucho más rápido (ANSA).