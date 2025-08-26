Hollywood: Esposa de Bruce Willis está muy bien de

“Bruce sigue siendo muy móvil. Bruce está muy bien de salud en general, ya sabes”, dijo Heming Willis a Diane Sawyer de ABC News en el especial de ABC “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”, un adelanto del cual se emitió el martes en “Good Morning America”. “Es solo su cerebro el que le está fallando”.

La familia de Willis compartió públicamente en 2023 que le habían diagnosticado demencia frontotemporal, un tipo de demencia que afecta la personalidad de uno y puede causar cambios de comportamiento, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Para el actor de 70 años, el síntoma principal es la pérdida del lenguaje, según Heming Willis, quien ha escrito un nuevo libro sobre la experiencia de su familia, “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”.

“El lenguaje va, y, ya sabes, hemos aprendido a adaptarnos”, dijo. “Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es solo una… forma diferente”.

En los primeros meses después del diagnóstico de Willis, Heming Willis dijo que ella, como tantos cuidadores, pensó que tenía que hacerlo sola, lo que significaba estar despierta por la noche para asegurarse de que el actor estuviera a salvo y aislar a la familia de las reuniones sociales.

Heming Willis dijo que espera que su nuevo libro sobre cuidado, disponible el 9 de septiembre, pueda ser una hoja de ruta y una guía para otros cuidadores.

La esposa de Bruce Willis dice que la familia “necesitaba desesperadamente” apoyo después del diagnóstico de demencia. Cuando el actor de “Die Hard” finalmente fue diagnosticado con FTD, Heming Willis dijo que le dieron un folleto sobre la condición y le dijeron que no había nada que se pudiera hacer, porque actualmente no hay tratamientos disponibles para FTD.

Ella describió su reacción al escuchar el diagnóstico como si estuviera “en caída libre”.

La demencia, un término general para una disminución de las habilidades mentales como el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones, afecta a millones de estadounidenses y sus familias. Según los CDC, casi 7 millones de adultos mayores en los Estados Unidos tienen alzhéimer, el tipo más común de demencia.

El Dr. Bruce Miller, un neurólogo con sede en California dijo que “el paciente es increíblemente inconsciente de lo que está sucediendo”. (ANSA).