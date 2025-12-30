Hollywood: George Clooney y familia, ciudadanos franceses

Según el anuncio, la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney fue naturalizada bajo su apellido de soltera, Amal Alamuddin. El decreto también precisó que el segundo nombre del actor es Timothy.

La pareja adquirió una propiedad en Francia en 2021 y, en una entrevista concedida a la revista Esquire en octubre, Clooney explicó que su "granja en Francia" se convirtió en su residencia principal, una decisión tomada pensando en el bienestar de sus hijos. El actor, de 64 años, señaló que buscaba alejarlos del ambiente de Hollywood y de la presión mediática asociada a la vida en Los Ángeles.

"Me preocupaba criar a nuestros hijos en L.A., en la cultura de Hollywood. No quiero que vivan pendientes de los paparazzi ni que sean comparados con otros hijos de celebridades", afirmó en esa ocasión. Clooney destacó que en Francia los niños llevan una vida más sencilla y protegida, lejos de la exposición constante.

El actor también subrayó las diferencias en el estilo de vida: "No están todo el tiempo con las pantallas. Comparten la mesa con adultos, levantan sus platos. Tienen una vida mucho mejor", señaló.

No quedó claro si Clooney mantendrá también su ciudadanía estadounidense. Amal Clooney nació en Líbano y se crió en el Reino Unido, mientras que los mellizos, de 8 años, nacieron en Londres. Los representantes del actor no respondieron a una solicitud de comentarios, y el Ministerio del Interior francés tampoco emitió declaraciones adicionales sobre el proceso de naturalización.

En entrevistas recientes, mientras promocionaba la película Jay Kelly, Clooney contó que intenta aprender francés con una aplicación de idiomas, aunque reconoció con humor que su nivel sigue siendo "horrible". Según relató, su esposa y sus hijos dominan el idioma con fluidez. "Hablan francés delante mío para decir cosas terribles sobre mí y yo no me entero", bromeó en una entrevista con la cadena francesa Canal+.

Medios franceses informaron que la familia reside parte del año en una villa de lujo del siglo XVIII situada a las afueras de Brignoles, en el sur del país. Allí, los Clooney mantienen un perfil bajo y se benefician de las estrictas leyes francesas de protección de la privacidad, que restringen la publicación de fotografías no autorizadas, especialmente de menores.

El alcalde de Brignoles, Didier Brémond, declaró al canal BFMTV que los Clooney son "una familia muy sencilla y accesible", y destacó que el actor realiza compras en la ciudad y asistió a la inauguración del cine local. Según el funcionario, la decisión de adquirir la ciudadanía francesa refleja "el amor de Clooney por nuestro país".

"Aquí quiere vivir con normalidad, y eso es lo que intenta hacer", afirmó el alcalde. (ANSA).