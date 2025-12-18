Hollywood: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria de SAG-AFTRA

"Harrison Ford es una presencia singular en la vida estadounidense; un actor cuyos personajes icónicos han dado forma a la cultura mundial", señaló en un comunicado Sean Astin, presidente del sindicato de actores. "Es un honor celebrar a una leyenda cuyo impacto en nuestro oficio es imborrable", agregó.

Ford recibirá el Life Achievement Award el próximo 1 de marzo, durante la 32ª edición de los SAG Awards, ceremonia organizada por el Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, que se transmitirá en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium and Expo Hall, en Los Ángeles.

A sus 83 años, Harrison Ford acumula una carrera de más de seis décadas marcada por algunos de los personajes más emblemáticos del cine. Alcanzó la fama mundial en 1977 al interpretar a Han Solo en "Star Wars", papel que retomó en varias entregas a medida que la saga se consolidó como uno de los fenómenos culturales más influyentes de la historia del cine.

En 1981 lanzó otra franquicia legendaria al encarnar al arqueólogo Indiana Jones en "Raiders of the Lost Ark", consolidando su estatus de estrella global. Ford también protagonizó las dos entregas de "Blade Runner", dando vida al personaje de Rick Deckard, además de una extensa trayectoria en televisión.

A lo largo de su carrera, Ford recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos el Premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro (2002), el AFI Life Achievement Award (2000) y, más recientemente, el Critics Choice Career Achievement Award (2024).

"Me siento profundamente honrado de haber sido elegido como el destinatario de este año del Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA", expresó el actor en un comunicado. "Ser reconocido por mis compañeros actores significa mucho para mí. He pasado la mayor parte de mi vida en sets de filmación, trabajando junto a actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido de formar parte de esta comunidad".

El Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA distingue a intérpretes que encarnan los "más altos ideales de la profesión actoral" y también reconoce su compromiso con causas humanitarias y ambientales, un aspecto destacado del perfil público de Ford en las últimas décadas. (ANSA).