Hollywood: Los 50 años de Charlize Theron

“Definitivamente me siento afortunada y bendecida con una genética excelente. Creo que estaré bien de ahora en adelante”.

Su madre no solo le transmitió buenos cromosomas: “Era fan de las películas de Chuck Norris y Charles Bronson, y a mi padre le encantaban las de Mad Max”.

Gerda y Charles Jacobus Theron la tuvieron como hija única en Benoni, Sudáfrica, y la criaron en la granja familiar a las afueras de la ciudad. Alumna de danza desde pequeña, Charlize comenzó su carrera como bailarina. Buscó trabajo primero en Europa y luego en Nueva York, donde consiguió un puesto en el Joffrey Ballet.

Cuenta la leyenda que fue Gerda quien le compró un billete de ida a Los Ángeles. “De niña, veía sobre todo películas de acción”, dice, “y añadí algunos dramas como 'Kramer contra Kramer' o 'La decisión de Sophie'”. Así nació una estrella sin prejuicios de género, capaz de ser intensa y devastadora, irónica, sensual y una despiadada máquina de matar.

La fama le llegó en 1997 con 'El abogado del diablo', donde interpretó a la ingenua esposa de Keanu Reeves, una aprendiz de abogada en el bufete del demoníaco Al Pacino. En 1999, interpretó a la hermosa novia de Paul Rudd, Candy, en 'Las normas de la casa de la sidra', y luego a una paciente de cáncer en 'Sweet November', también con Reeves.

Su gran éxito llegó en 2004 con 'Monster', donde interpretó a una prostituta convertida en asesina en serie tras años de abuso y violencia. Un papel para el que no dudó en transformar radicalmente su rostro, lo que le valió el Oscar a la mejor actriz.

Le siguieron otros papeles desafiantes, como en "North Country" (2005), donde interpreta a una mujer con dificultades económicas que sufre acoso laboral (es embajadora de la ONU para la lucha contra la violencia hacia las mujeres), hasta "Bombshell" (2019), sobre el caso de acoso sexual que involucra a Roger Ailes, el poderoso director ejecutivo de Fox News.

Mientras tanto, Theron también se ganó el título de reina del cine de acción: desde la icónica "Mad Max: Fury Road" (2015) hasta "Atomic Blonde" (2017), "Fast & Furious" y "The Old Guardias". Esta fantasía de acción sobre una brigada de guerreros (casi) inmortales acaba de regresar a Netflix con una segunda entrega, protagonizada y producida por la mismísima rubia (convenció a su colega Uma Thurman para que regresara al cine de acción 20 años después de "Kill Bill").

En el estreno en Hollywood el pasado junio, Theron llegó con paso sigiloso y seguro.

Sin embargo, en el mundo del cine, es conocida por su ingenio irónico: en un episodio de la serie "The Studio" de Apple+, el productor Seth Rogen se las arregla para colarse en su fiesta en las colinas de Los Ángeles, donde todos los que importan parecen estar invitados, desde Martin Scorsese hasta Steve Buscemi.

Durante la promoción de "The Old Guard 2", se esforzó por presentarse como una mujer en paz consigo misma, que ha dejado atrás cualquier inseguridad, si alguna vez la hubo. "Anoche me puse medias de rejilla porque me sentí increíble con ellas, y ahí es donde voy ahora; no me importa. Ya no tengo tiempo para fingir que vivo mi vida para los demás", declaró a People.

Entrevistada por Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, dijo que acaba de tener una aventura de una noche con un chico de 26 años: "Fue una experiencia fantástica". "¡He tenido tres encuentros casuales en toda mi vida! Debería haberlo hecho más a los veinte", bromeó, explicando: "Estuve casada, es decir, en una relación seria, desde que empecé a tener sexo hasta mi última relación. Luego tuve hijos. ¿Qué madre soltera tiene tiempo para citas? ¿Afeitarse, depilarse y maquillarse? Mi pensamiento es: tengo dos hijas que llevar al colegio".

Famosa soltera durante varios años tras salir con actores como Sean Penn, Stuart Townsend y Craig Bierko, y el líder de "Third Eye Blind", Stephan Jenkins, esta recién llegada a los 50 años es madre de dos hijas: Jackson, de 12 años, y August, de 9, a quienes adoptó cuando eran muy pequeñas y las crio lejos de los focos. "No les interesa lo que hago", bromeó con Jimmy Kimmel. "Me considero bastante humilde, pero de vez en cuando pienso: 'Rayos, ahí está el Oscar'. ¿Y ellas? Para nada impresionadas".

Theron se siente segura de Hollywood. "La forma en que se representa a las mujeres ha mejorado; los papeles que se ofrecen a las mujeres mayores se han ampliado", dijo en el estreno. Hace cinco años, reflexionó sobre esto en la Comic-Con de San Diego: "Envidiaba a De Niro y a Jack Nicholson, que podían interpretar a personas tan devastadas. La sociedad tiene una visión estereotipada de la mujer, siempre retratada en dos extremos: madonas o prostitutas. Nuestra fuerza reside en el punto medio y proviene de nuestros errores y nuestras debilidades".

Al verla en persona, es asombroso pensar que ha interpretado papeles en los que las grietas de la vida desfiguran un cuerpo tan perfecto y una mente tan resuelta. La explicación quizás provenga del mismo discurso de 2020: "Aunque no los muestre, mi creatividad está ligada a mis miedos. Son mi motor. No me interesan los personajes de heroínas completamente desarrollados, sino las mujeres que han sobrevivido, mujeres en las que podamos reconocernos". (ANSA).