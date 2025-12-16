Hollywood: Millie Bobby Brown cancela una entrevista por una lesión

La joven actriz, que alcanzó fama internacional por su papel de Eleven, tenía previsto presentarse en el ciclo matutino de la cadena ABC como parte de la campaña promocional del cierre de una de las series más exitosas de Netflix. Sin embargo, su estado físico llevó a los productores a modificar la agenda de entrevistas.

Brown, de 21 años, fue vista recientemente en apariciones públicas con el brazo inmovilizado, lo que generó inquietud entre los fanáticos. No obstante, fuentes cercanas a la producción indicaron que la lesión no compromete el estreno de la temporada final, previsto para este mes, ni el cronograma general de lanzamiento.

"Stranger Things", creada por los hermanos Duffer, se estrenó en 2016 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural global, impulsando la carrera de sus jóvenes protagonistas y consolidando a Netflix como un actor central en la industria del streaming. La serie fue clave en la expansión del género de ciencia ficción y terror con estética ochentosa, y acumuló millones de seguidores en todo el mundo.

La quinta temporada marcará el cierre definitivo de la historia ambientada en Hawkins, uno de los estrenos más esperados del año en plataformas digitales. Netflix ha mantenido un fuerte despliegue promocional en las semanas previas, con eventos, adelantos y entrevistas con el elenco principal.

Hasta el momento, ni la actriz ni la plataforma emitieron comunicados oficiales detallando el alcance de la lesión, aunque el equipo de producción aseguró que se trata de una situación menor y que no afecta los compromisos principales vinculados al lanzamiento.

Más allá de su papel en la serie, Millie Bobby Brown se consolidó como una de las actrices jóvenes más influyentes de Hollywood. Protagonizó y produjo filmes como "Enola Holmes" y participó en grandes producciones como "Godzilla vs. Kong", además de desarrollar una carrera como empresaria en el sector de la belleza y mantener una fuerte presencia en redes sociales.

Su proyección internacional y su rol como productora la transformaron en una figura clave para la industria del entretenimiento contemporáneo, lo que explica la fuerte atención mediática que rodea cada una de sus apariciones públicas, especialmente en el marco del final de "Stranger Things".

