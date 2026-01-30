Hollywood: Muere la actriz Catherine O'Hara, ícono de la comedia en cine y TV

Dueña de un estilo interpretativo único, O'Hara se destacó por dar vida a personajes exagerados y teatrales, pero profundamente humanos y entrañables, lo que la convirtió en una de las comediantes más respetadas de su generación.

Saltó a la fama global con su papel en el clásico navideño "Home Alone" y consolidó su prestigio con actuaciones en producciones como "Best in Show" y en la comedia televisiva "Schitt's Creek", donde interpretó a la excéntrica Moira Rose, rol que le valió un premio Emmy en 2020.

O'Hara inició su carrera en la televisión canadiense en el influyente programa de sketch comedy "Second City Television" (SCTV), antes de dar el salto a Hollywood con papeles en grandes producciones como "Beetlejuice".

A lo largo de su carrera mantuvo una estrecha colaboración con el director y actor Christopher Guest, participando en varias de sus películas, entre ellas "Best in Show", "A Mighty Wind" y "For Your Consideration".

En los últimos años vivió un renovado éxito profesional, acercándose a nuevas generaciones de espectadores con trabajos en series como "The Last of Us", además de participar en producciones televisivas vinculadas al mundo del entretenimiento.

En "Home Alone" ("Mi pobre angelito" en América Latina), O'Hara interpretó a Kate McCallister, la madre del pequeño Kevin, en una de las comedias familiares más exitosas de la historia del cine. Su actuación combinó humor y sensibilidad, convirtiendo al personaje en una figura central del relato y en uno de los roles más recordados de su carrera, con un impacto cultural que se mantiene vigente en generaciones de espectadores.

En "Beetlejuice", dirigida por Tim Burton, encarnó a Delia Deetz, una artista excéntrica y obsesiva que aportó uno de los tonos más absurdos y memorables del film. Su trabajo en la película ayudó a consolidar su perfil como actriz capaz de moverse entre la comedia física, el absurdo y la sátira social, en una producción que con el tiempo se transformó en obra de culto.

Nacida en Toronto, O'Hara fue considerada una figura clave en la evolución de la comedia moderna norteamericana, especialmente por su capacidad de improvisación y su versatilidad entre cine, televisión y teatro.

Su personaje de Moira Rose en "Schitt's Creek" marcó una nueva etapa en su carrera, convirtiéndose en un fenómeno cultural global y consolidando su legado dentro de la comedia contemporánea.

La actriz deja una extensa filmografía y una influencia duradera en varias generaciones de comediantes y actores del mundo anglosajón. (ANSA).