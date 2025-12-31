Hollywood: Murió el actor Isiah Whitlock Jr

La firma Liebman Entertainment informó el fallecimiento en un comunicado difundido en redes sociales. "Con el corazón más pesado compartimos la partida de un miembro de nuestra familia.

Será profundamente extrañado por su amor por la vida y la presencia inolvidable que aportó a la pantalla", señaló.

El mánager del actor, Brian Liebman, lo recordó como "un actor brillante y una persona aún mejor". "Si lo conocías, lo amabas. Nuestros corazones están rotos. Será profundamente extrañado", escribió.

Whitlock alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación del senador R. Clayton "Clay" Davis en "The Wire" (2002-2008), uno de los dramas televisivos más influyentes de las últimas décadas. Su personaje quedó grabado en la cultura popular por la expresión "sheeeeee-it", una muletilla que el propio actor comenzó a incorporar en sus diálogos y que luego fue adoptada por los guionistas de la serie.

Fue además un colaborador frecuente de Spike Lee, con quien trabajó en "25th Hour", "Red Hook Summer", "BlacKkKlansman" y "Da 5 Bloods", consolidándose como uno de los actores de carácter más reconocibles del cine estadounidense contemporáneo.

Nacido el 13 de septiembre de 1954 en South Bend, Indiana, Whitlock inició su formación artística en la Southwest Minnesota State University, donde estudió teatro y contó con una beca deportiva de fútbol americano. Tras graduarse en 1976, se incorporó al American Conservatory Theater de San Francisco.

Su carrera en pantalla comenzó a fines de la década de 1980 con una participación en la serie "Cagney & Lacey". Luego intervino en películas como "Gremlins 2: The New Batch" y "Goodfellas" (1990), además de trabajar en la telenovela "As the World Turns".

Tras "The Wire", continuó con una extensa trayectoria en televisión y cine. Actuó en series como "Law & Order: Criminal Intent", "Rubicon", "Meet the Browns", "Smash" y "Veep", donde interpretó a George Maddox entre 2013 y 2015 junto a Julia Louis-Dreyfus.

En cine, participó en "Cadillac Records" (2008), junto a Beyoncé, Adrien Brody y Jeffrey Wright, y en "Cedar Rapids" (2011), entre otros títulos.

En entrevistas, Whitlock destacó el clima creativo y la libertad actoral que encontró tanto en "The Wire" como en "Veep". Sobre esta última serie, afirmó que la improvisación "era fenomenal" y que obligaba a los actores a reaccionar constantemente, lo que convertía el trabajo en "un gran viaje".

Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Isiah Whitlock Jr. deja un legado de personajes inolvidables y una marca indeleble en la televisión y el cine estadounidenses.

(ANSA).