Hollywood: Netflix convierte en efectivo oferta por Warner Bros. Discovery

La propuesta modificada mantiene el precio de US$ 27,75 por acción para los accionistas de Warner Bros., pero reemplaza por completo el componente accionario de la oferta anterior por un pago íntegro en efectivo, una maniobra que, según las compañías, simplifica la estructura de la operación, reduce la incertidumbre de valor para los accionistas y acelera el proceso hacia la votación de estos.

Netflix y Warner Bros. Discovery anunciaron que los consejos de administración de ambas empresas aprobaron por unanimidad el acuerdo revisado. El board de WBD ha señalado que la oferta ajustada cumple con los requisitos de certeza financiera y liquidez inmediata para sus accionistas, mientras que la separación planificada de la división de redes globales —Discovery Global, que incluirá canales como CNN y TNT— permitirá a los inversores conservar participación en ese negocio tras la transacción.

El movimiento se produce en el marco de una guerra de ofertas con Paramount Skydance, que presentó una propuesta hostil de adquisición de WBD valorada en alrededor de US$ 108.400 millones y respaldada por una oferta de US$ 30 por acción en efectivo. Paramount también ha emprendido acciones legales y planteado una estrategia de cambio de directores para forzar su camino hacia el control de la compañía.

Netflix, que inicialmente había propuesto pagar US$ 23,25 en efectivo y US$ 4,50 en acciones por cada acción de Warner Bros., apostó ahora a una oferta puramente en efectivo para evitar la volatilidad del precio de sus acciones y presentar una alternativa más atractiva para los accionistas, además de agilizar el cronograma de aprobación, que podría concretarse con una votación de accionistas programada para abril próximo.

El histórico acuerdo contemplado desde diciembre pasado incluye la compra de los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros., su plataforma de streaming HBO Max y sus amplias bibliotecas de contenidos, marcas icónicas como DC Entertainment/DC Studios, así como una expansión importante de la capacidad de producción de Netflix en Estados Unidos y a nivel global.

Analistas de mercado han interpretado la modificación de la oferta como un movimiento estratégico para fortalecer la posición de Netflix frente a la competencia, eliminando uno de los principales riesgos —la fluctuación del precio de sus acciones— y presentando una oferta de mayor certidumbre para los inversores de WBD. Tras el anuncio, las acciones de Netflix subieron alrededor del 1,3%, mientras que los papeles de Warner Bros. Discovery registraron una ligera baja en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La transacción, que se espera se cierre entre 12 y 18 meses después de cumplirse los pasos regulatorios y la votación de accionistas, además de consolidar la posición de Netflix en el panorama global del entretenimiento, podría convertirse en una de las fusiones más importantes en la historia de Hollywood, remodelando el mapa de la industria de medios y contenidos audiovisuales. (ANSA).