Hollywood: Netflix se retira de puja por Warner, queda Paramount

La plataforma de streaming confirmó que renuncia a presentar una nueva propuesta tras considerar que el precio necesario para igualar la oferta rival ya no resulta financieramente atractivo.

"La transacción que habíamos negociado habría creado valor para nuestros accionistas, pero somos disciplinados desde el punto de vista financiero y el nivel requerido para equiparar la propuesta de Paramount hace que el acuerdo deje de ser conveniente", señaló la compañía en un comunicado.

El directorio de Warner Bros. Discovery determinó que la oferta revisada presentada por Paramount representa actualmente una propuesta superior para los accionistas frente a la presentada por Netflix.

Paramount puso sobre la mesa US$31 por acción para adquirir la totalidad del grupo, incluyendo activos estratégicos como la cadena CNN, mientras que la propuesta de Netflix estaba limitada principalmente a las divisiones de streaming y entretenimiento, excluyendo otras unidades corporativas.

La decisión del consejo de administración otorga una ventaja decisiva a Paramount en una negociación seguida de cerca por Wall Street y por la industria audiovisual internacional, en un momento de fuerte consolidación entre grandes compañías de medios.

Según fuentes del sector citadas por medios estadounidenses, Warner concedió igualmente a Netflix un plazo de cuatro días para reconsiderar su posición, dejando abierta la posibilidad de una eventual contraoferta, aunque por el momento la empresa no ha dado señales de modificar su estrategia.

El respaldo financiero a la propuesta de Paramount incluye garantías personales del empresario Larry Ellison, fundador de Oracle y figura cercana al ex presidente Donald Trump. Su hijo, David Ellison, es actualmente director ejecutivo de Paramount y lidera la ofensiva para adquirir Warner tras varios intentos fallidos en los últimos meses.

Paramount había presentado anteriormente múltiples ofertas que fueron rechazadas por Warner al considerarse insuficientes o carentes de garantías financieras adecuadas. La nueva propuesta, sin embargo, logró el aval preliminar del directorio al mejorar las condiciones económicas para los accionistas. (ANSA).