Hollywood: "One Battle After Another" brilla en los BAFTA y se encamina al Oscar

Muy cerca quedó "Sinners", la epopeya de vampiros con impronta blues dirigida por Ryan Coogler, que obtuvo 13 candidaturas. Les siguen "Hamnet", la tragedia familiar de inspiración shakespeariana de Chloé Zhao, y "Marty Supreme", el film de Josh Safdie ambientado en el mundo del ping-pong, con 11 nominaciones cada una.

Las cinco películas nominadas a mejor film son "One Battle After Another", "Hamnet", "Marty Supreme", "Sinners" y el drama familiar noruego "Sentimental Value".

En la categoría de mejor actor protagonista compiten Robert Aramayo ("I Swear"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Ethan Hawke ("Blue Moon"), Michael B. Jordan ("Sinners") y Jesse Plemons ("Bugonia").

Entre las actrices protagonistas, la favorita Jessie Buckley ("Hamnet") se medirá con Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Chase Infiniti ("One Battle After Another"), Renate Reinsve ("Sentimental Value") y Emma Stone ("Bugonia").

En los rubros de reparto fueron nominados tres intérpretes de "One Battle After Another": Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn.

En la categoría de mejor documental la favorita es "2000 Meters to Andriivka", de Mstyslav Chernov, un crudo retrato de la guerra en Ucrania coproducido con PBS Frontline.

La ceremonia de entrega de los premios se realizará el 22 de febrero en Londres y será conducida por el actor Alan Cumming.

Los galardones —oficialmente llamados EE BAFTA Film Awards— suelen anticipar las tendencias de los premios Oscar, que este año se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

De manera inusual, las nominaciones al Oscar fueron anunciadas antes que las de los BAFTA. En esa lista, "Sinners" lidera con un récord de 16 candidaturas, seguida por "One Battle After Another" con 13.

La academia británica también reconoció a varios intérpretes que quedaron fuera de los Oscar, entre ellos Paul Mescal ("Hamnet") y Odessa A'zion ("Marty Supreme") en las categorías de reparto.

Como es tradición, los BAFTA incluyen una categoría especial a mejor película británica, cuyos diez nominados este año incluyen "The Ballad of Wallis Island", "Pillion", "I Swear" y "Bridget Jones: Mad About the Boy".

La mayoría de los ganadores son elegidos por los 8.500 miembros de la academia británica, mientras que el premio Rising Star se define por voto del público. Los aspirantes este año son Chase Infiniti, Robert Aramayo, Miles Caton ("Sinners") y los actores británicos Archie Madekwe y Posy Sterling.

En materia de diversidad, la academia destacó que Chloé Zhao es la única mujer nominada a mejor dirección, junto a Paul Thomas Anderson, Josh Safdie, Ryan Coogler, Yorgos Lanthimos ("Bugonia") y Joachim Trier ("Sentimental Value"). En el total de categorías, el 25% de los directores nominados son mujeres.

(ANSA).