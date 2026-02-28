Hollywood: Paramount y Warner Bros Discovery sellan acuerdo por 110 mil millones

Discovery anunciaron un acuerdo estratégico destinado a combinar activos clave de cine, televisión y plataformas digitales, en una operación que podría redefinir el equilibrio del mercado mundial del entretenimiento y acelerar la consolidación del sector del streaming.

El entendimiento, confirmado por ambas compañías y reportado por medios estadounidenses, busca integrar algunas de las bibliotecas audiovisuales más importantes del mundo, incluyendo estudios cinematográficos históricos, cadenas televisivas internacionales y servicios de streaming que concentran decenas de millones de suscriptores a nivel global.

La operación se produce en un contexto de fuerte transformación de la industria audiovisual, marcada por el aumento de los costos de producción, la fragmentación del mercado digital y la creciente competencia de plataformas tecnológicas y redes sociales que disputan el tiempo de consumo de las audiencias.

De concretarse, el acuerdo permitiría reunir bajo una misma estructura corporativa marcas emblemáticas de Hollywood y del entretenimiento global, combinando contenidos de alto valor comercial con redes de distribución internacional capaces de competir con gigantes del sector como Netflix, Amazon Prime Video, Disney y YouTube.

Según analistas del mercado, la iniciativa responde a la necesidad creciente de escala financiera y tecnológica para sostener el modelo de streaming, que en los últimos años ha mostrado márgenes más ajustados pese al fuerte crecimiento de usuarios.

Las compañías señalaron que el objetivo central es generar sinergias operativas, optimizar inversiones en contenidos originales y fortalecer la posición competitiva frente a un escenario dominado por la convergencia entre medios tradicionales, plataformas digitales e inteligencia artificial aplicada a la producción y distribución audiovisual.

El acuerdo también contempla la integración de operaciones publicitarias, derechos deportivos, producción cinematográfica y distribución televisiva internacional, áreas consideradas estratégicas para diversificar ingresos más allá de las suscripciones digitales.

Ejecutivos del sector destacan que la consolidación refleja una tendencia más amplia en la industria estadounidense, donde grandes grupos mediáticos buscan reforzar su tamaño y capacidad financiera tras años de intensa competencia en la denominada "guerra del streaming". (ANSA).