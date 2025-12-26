Hollywood: Scorsese recuerda a Rob y Michele Reiner en un ensayo en el NYT

"Rob Reiner era mi amigo, y Michele también. A partir de ahora tendré que usar el pasado, y eso me llena de una tristeza profunda", escribió Scorsese.

El cineasta evocó su vínculo con Rob Reiner, a quien conoció a comienzos de los años 70 en Los Ángeles, y destacó la afinidad inmediata entre ambos como neoyorquinos en la Costa Oeste y su humor compartido.

Los Reiner fueron encontrados muertos el 14 de diciembre con heridas de arma blanca. Su hijo, Nick Reiner, fue acusado días después de asesinarlos.

Rob Reiner fue una figura central del cine y la televisión estadounidense, reconocido tanto por su trabajo como actor como por su carrera como director y productor. A lo largo de décadas, se consolidó como uno de los nombres más influyentes de Hollywood, con un estilo marcado por la ironía, el humanismo y un agudo sentido del humor, cualidades que Scorsese destacó en su homenaje. (ANSA).