Hollywood: se conocen los nominados a los Oscar 2026
"Sinners" hace historia con 16 candidaturas; la 98.ª edición incluyó 24 categorías
La lista, revelada desde el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills por Danielle Brooks y Lewis Pullman, abarca 24 categorías y refleja una de las contiendas más competitivas de los últimos años, con una mezcla de cintas consagradas, proyectos independientes y talentos emergentes.
En un hecho sin precedentes, la película "Sinners", del director Ryan Coogler, lidera el ránking histórico al obtener 16 nominaciones, superando el récord anterior de 14, que compartían películas como "Titanic", "All About Eve" y "La La Land". Entre sus candidaturas figuran Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Michael B. Jordan y premios en escritura, música y otras.
-Mejor Película - Films nominados: "Bugonia" "F1" "Frankenstein" "Hamnet" "Marty Supreme" "One Battle After Another" "The Secret Agent" "Sentimental Value" "Sinners" "Train Dreams" Categorías principales de actuación -Mejor Actor: Timothée Chalamet - "Marty Supreme" Leonardo DiCaprio - "One Battle After Another" Ethan Hawke - "Blue Moon" Michael B. Jordan - "Sinners" Wagner Moura - "The Secret Agent" -Mejor Actriz: Jessie Buckley - "Hamnet" Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You" Kate Hudson - "Song Sung Blue" Renate Reinsve - "Sentimental Value" Emma Stone - "Bugonia" -Mejor Actor de Reparto: Benicio del Toro - "One Battle After Another" Jacob Elordi - "Frankenstein" Delroy Lindo - "Sinners" Sean Penn - "One Battle After Another" Stellan Skarsg†rd - "Sentimental Value" -Mejor Actriz de Reparto: Elle Fanning - "Sentimental Value" Inga Ibsdotter Lilleaas - "Sentimental Value" Amy Madigan - "Weapons" Wunmi Mosaku - "Sinners" Teyana Taylor - "One Battle After Another" Dirección y guiones -Mejor Director: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another" Ryan Coogler - "Sinners" Josh Safdie - "Marty Supreme" Joachim Trier - "Sentimental Value" Chloé Zhao - "Hamnet" -Mejor Guion Original: "Blue Moon" "It Was Just an Accident" "Marty Supreme" "Sentimental Value" "Sinners" Mejor Guion Adaptado: "Bugonia" "Frankenstein" "Hamnet" "One Battle After Another" "Train Dreams" Música, sonido y animación -Entre las canciones nominadas en Mejor Canción Original figuran: "Golden" (de "KPop Demon Hunters") "Train Dreams" (de "Train Dreams") "I Lied to You" (de "Sinners") "Sweet Dreams of Joy" (de "Viva Verdi!")
"Dear Me" (de "Diane Warren: Relentless") -Mejor Película Animada compiten: "Arco" "Elio" "KPop Demon Hunters" "Little Amélie or the Character of Rain" "Zootopia 2" Presencia internacional y diversidad En la categoría Mejor Película Internacional: "The Secret Agent" (Brasil) "It Was Just an Accident" (Francia) "Sentimental Value" (Noruega) "Sirƒt" (España) "The Voice of Hind Rajab" (Túnez) La película española "Sirƒt", dirigida por Oliver Laxe, obtuvo dos nominaciones, entre ellas Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.
La ceremonia de los Oscar 2026 se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será transmitida en directo para todo el mundo por televisión y plataformas digitales oficiales de la Academia. (ANSA).