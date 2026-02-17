Hollywood: Shia LaBeouf detenido tras pelea en Mardi Gras de Nueva Orleans

Según la policía, LaBeouf fue arrestado tras un altercado ocurrido en el barrio francés, donde agentes intervinieron luego de recibir reportes de una confrontación física. El actor fue acusado de cargos menores vinculados a disturbios y agresión, aunque los detalles del incidente continúan bajo investigación.

Testigos citados por medios locales señalaron que el altercado se produjo en medio de la multitud característica de las celebraciones del Mardi Gras, uno de los eventos festivos más concurridos de Estados Unidos, que cada año atrae a miles de visitantes a Nueva Orleans.

Las autoridades no informaron inicialmente si hubo heridos graves en el incidente ni si otras personas fueron detenidas, mientras se analizan grabaciones y declaraciones de testigos para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Funcionarios policiales indicaron que el actor fue trasladado a dependencias locales para su identificación y procesamiento inicial, procedimiento estándar en este tipo de incidentes, y posteriormente liberado bajo condiciones habituales mientras continúa el proceso judicial.

Shia LaBeouf, de 38 años, alcanzó notoriedad internacional por su participación en la saga "Transformers" y por su carrera previa como actor infantil en televisión, consolidándose luego en proyectos de cine independiente y producciones de autor.

El actor ha protagonizado en el pasado diversos episodios judiciales y controversias públicas. En años anteriores enfrentó arrestos por disturbios, intoxicación pública y altercados en distintos estados, además de denuncias personales que derivaron en procesos civiles, situaciones que afectaron su trayectoria profesional durante varios períodos.

Tras un tiempo de menor exposición mediática, LaBeouf había retomado recientemente proyectos cinematográficos y apariciones públicas, participando en producciones independientes y manteniendo una presencia intermitente en la industria.

El incidente ocurre en el marco del Mardi Gras, la tradicional celebración previa a la Cuaresma, caracterizada por desfiles, fiestas masivas y eventos callejeros que concentran un amplio despliegue policial debido a la magnitud de las multitudes y al consumo de alcohol asociado a los festejos.

Nueva Orleans refuerza habitualmente la seguridad durante estas jornadas con controles especiales y presencia adicional de agentes, ya que la afluencia de turistas nacionales e internacionales multiplica la población local y eleva el riesgo de incidentes.

Especialistas señalan que los arrestos por disturbios menores durante Mardi Gras son relativamente frecuentes debido a la masividad del evento, aunque la participación de figuras públicas suele generar mayor repercusión mediática. (ANSA).