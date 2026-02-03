Hollywood: Sigue abierta la investigación contra Kiefer Sutherland

Sutherland debía comparecer ante un tribunal el lunes, pero la audiencia fue suspendida tras el retorno del caso a la policía para una investigación adicional, según confirmaron fuentes de la fiscalía a medios locales.

El protagonista de la serie "24" fue arrestado el pasado 12 de enero tras una llamada de emergencia que alertó sobre un presunto altercado con un conductor de transporte privado en las cercanías de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue en Los Angeles.

Según fuentes policiales citadas por ABC News, el conductor denunció que Sutherland lo habría golpeado en varias ocasiones e intentado estrangularlo, además de proferir amenazas.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no se registraron lesiones que requirieran atención médica y que el actor no fue detenido bajo cargos de agresión física.

Sutherland fue liberado pocas horas después de su detención, tras pagar una fianza de 50.000 dólares, según los registros judiciales. Hasta ahora, el actor no ha realizado declaraciones públicas sobre el episodio.

Hijo de los reconocidos intérpretes Donald Sutherland y Shirley Douglas, Kiefer Sutherland, de nacionalidad canadiense-británica, alcanzó fama internacional por su papel de Jack Bauer en "24", una de las series más emblemáticas de la televisión estadounidense en la década de 2000, por la que obtuvo un premio Emmy.

También interpretó al presidente Thomas Kirkman en la serie "Designated Survivor".

El incidente reavivó antecedentes problemáticos en la vida personal del actor, quien anteriormente enfrentó problemas legales relacionados con el consumo de alcohol, incluyendo detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol. No obstante, hasta ahora no se ha informado oficialmente si el episodio ocurrido en Los Ángeles guarda relación con esas circunstancias.

Estos antecedentes no impidieron que Sutherland mantenga una carrera activa en cine y televisión, aunque en los últimos años ha reducido su exposición pública y ha alternado su trabajo como actor con su faceta musical como cantante y compositor.

Las autoridades aún no han establecido vínculos formales entre estos episodios y el incidente que se investiga actualmente en Los Angeles.

La fiscalía no precisó plazos para una eventual resolución del caso. (ANSA).