Hollywood: Tom Cruise rechazó premio de manos de Trump

A la estrella de "Mission: Imposible", de 63 años, se le ofreció el prestigioso premio, pero declinó debido a "conflictos de programación", revelaron varios empleados del Kennedy Center que hablaron con The Washington Post.

Los Kennedy Center Honors son el más alto honor otorgado desde 1978 por el gobierno de Estados Unidos anualmente a algunos artistas escénicos de diferentes disciplinas, por su contribución a las artes escénicas en la cultura estadounidense.

El rechazo de Cruise se produce después de que Trump anunciara el miércoles la lista de estrellas que serán honradas en una ceremonia en diciembre.

Los homenajeados de este año son la leyenda del country George Strait, la estrella de Hollywood Sylvester Stallone, la banda de rock KISS, el actor inglés Michael Crawford y la icónica cantante Gloria Gaynor, conocida por éxitos como "I Will Survive".

"Estoy más que bendecida y honrada de recibir este premio.

Mi esperanza es que al aceptar este honor, pueda continuar con el fenómeno inspirador que comenzó con 'I Will Survive'.

Compartir mi música y arte a nivel global para proporcionar aliento, esperanza, empoderamiento, inspiración, comprensión y unidad es el núcleo de mi propósito", dijo Gaynor a Fox News Digital.

"Siempre me he centrado en un camino creativo para ayudar a los demás y espero que recibir el honor del Centro Kennedy me ayude a continuar con este legado", agregó la cantante.

Trump, ahora presidente del Centro Kennedy, está intensificando los esfuerzos para remodelar el programa de premiación, presionando por una celebración más brillante y repleta de estrellas.

"Los homenajeados del 48° Centro Kennedy son personas excepcionales, increíbles, no podemos esperar... en unos pocos meses desde que me convertí en presidente de la junta, el Centro Kennedy, hemos revertido por completo el declive de esta preciada institución nacional", dijo en su discurso del miércoles.

Cuando los reporteros le preguntaron a Trump qué tan involucrado estaba en la selección de los homenajeados de 2025, respondió: "Estuve involucrado en un 98%... todos vinieron a través de mí", dijo.

Trump explicó que personalmente le dio luz verde a cada homenajeado.

De los más de 2000 eventos que se celebran cada año en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, los Kennedy Center Honors se destacan por encima de todos. Es además, uno de los mayores eventos de recaudación de fondos del centro. La gala anual de etiqueta y su transmisión televisiva son un imán para celebridades y habitantes de Washington. (ANSA).