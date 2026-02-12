Hollywood: Van Der Beek, última víctima de la "maldición de Dawson's Creek"

La muerte ayer de Van Der Beek, víctima de un cáncer que en dos años se llevó al televisivo Dawson Leery, reavivó la atención sobre una cadena de desgracias que afectó también a otros protagonistas. Desde Williams (Jen Lindley, la adolescente marginada en la ficción que se muda a Capeside para vivir con su abuela), que perdió a su compañero Heath Ledger por una sobredosis, hasta Obi Ndefo (Bode Wells, cuñado del personaje interpretado por Katie Holmes), fallecido en 2024 a los 51 años después de haber perdido ambas piernas cinco años antes en un grave accidente de tránsito.

La "maldición" también habría alcanzado a la sala de guionistas: la guionista Heidi Ferrer se quitó la vida tras una batalla de 13 meses contra las secuelas del Covid. Otros miembros del elenco atravesaron periodos personales particularmente difíciles: Holmes en su prolongada batalla legal contra su exmarido Tom Cruise, mientras que Joshua Jackson (el mejor amigo de Dawson en la ficción) perdió hace un año la casa de su infancia en Topanga Canyon, arrasada por los incendios de Los Ángeles.

Ayer fue el turno de Van Der Beek, fallecido a los 48 años.

Cuando la serie debutó en 1998, James tenía apenas 15 años, irresistible en el papel del estudiante de secundaria de mirada ingenua, rostro fresco y sensibilidad exacerbada. La cadena WB, que entonces tenía apenas tres años de vida, fue impulsada al éxito gracias a la enorme popularidad del programa, especialmente entre el público adolescente.

Cuando la serie llegó a su fin, Dawson se había convertido en universitario y había abandonado los estudios para producir su propia serie de televisión exitosa. Van Der Beek tenía entonces 26 años y en los años inmediatamente posteriores fue muy solicitado en programas de máxima audiencia, aunque la popularidad inicial no perduró.

Tras anunciarse su fallecimiento, amigos y allegados lanzaron una colecta en GoFundMe para ayudar a su segunda esposa, Kimberkly, a "salvar la casa familiar" y permitir que los seis hijos de la pareja "continúen sus estudios". La recaudación superó el millón de dólares en pocas horas.

El elenco de "Dawson's Creek" se había reunido en septiembre en Nueva York para un evento benéfico destinado a recaudar fondos para el actor enfermo. James, ya demasiado debilitado para participar en la lectura en vivo del guion —una iniciativa de Michelle Williams—, envió un videomensaje, mientras que su papel fue interpretado por el creador de "Hamilton", Lin-Manuel Miranda. (ANSA).