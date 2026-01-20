Hollywood: Víspera de nominaciones para unos Oscar cada vez más globales

Serán diez los títulos que entren en carrera. En los dos últimos años habían logrado colarse en la "top ten" "Anatomie d'une chute" y "The Zone of Interest" en 2024, mientras que el año pasado fue el turno de "Emilia Pérez" y "I'm Still Here".

Esta vez, "Un simple accidente", del iraní Jafar Panahi —candidata por Francia y Palma de Oro en Cannes—, "O Agente Secreto", de Brasil, y la noruega "Sentimental Value" aparecen como las favoritas de 2026 gracias a una Academia cada vez más internacional (el 24% de sus votantes vive hoy fuera de Estados Unidos), que envía una fuerte señal política: mientras hay quienes quisieran un Estados Unidos más aislado del resto del mundo (el presidente Donald Trump amenazó meses atrás con imponer aranceles del 100% a las producciones extranjeras), el cine demuestra que el horizonte global sigue siendo irresistible.

Eso no significa que Hollywood vaya a quedar relegado: por las señales que dejó la temporada de premios, el jueves será un triunfo para títulos que ya marcaron el año cinematográfico, desde "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, hasta "Sinners", de Ryan Coogler, pasando por "Hamnet", "Marty Supreme" y "Frankenstein", los cinco impulsados por productores, actores y directores. Queda abierta la incógnita de si alguno logrará acercarse —o incluso superar— el récord de 14 nominaciones, que ostentan "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) y, hace diez años, "La La Land": podrían conseguirlo las películas de Anderson y de Coogler.

Para Italia, sigue en juego una chance con el corto animado "Playing God", del boloñés Matteo Burani, pero en la víspera de las candidaturas llama sobre todo la atención aquello que podría no estar.

"Wicked - Part Two" y "Avatar: Fire and Ash" no lograron repetir el éxito crítico y comercial de sus capítulos anteriores.

En el terreno de las interpretaciones, los reflectores están puestos en Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti y Teyana Taylor por "One Battle After Another"; Jacob Elordi por "Frankenstein"; el brasileño Wagner Moura por "O Agente Secreto"; y Paul Mescal por "Hamnet", junto a Jessie Buckley en el rol dramático de la esposa de "Shakespeare".

Timothée Chalamet, de "Marty Supreme", llega a esta temporada con una paradoja a cuestas: si hubiera ganado el año pasado por "A Complete Unknown" se habría convertido en el mejor protagonista más joven de la historia, pero fue derrotado por Adrien Brody ("The Brutalist"), que sigue siendo el único en ostentar ese récord.

En el sector masculino, Stellan Skarsg†rd podría mantener a todos en vilo hasta la apertura del sobre tras su Globo de Oro por "Sentimental Value", una película que también podría ver reconocida a su coprotagonista Renate Reinsve.

Entre las mejores actrices figuran además Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You", presentada en el Festival de Roma) y Emma Stone por "Bugonia", con la posible sorpresa de Kate Hudson.

Entre los directores, además de Anderson y Coogler, los favoritos son Guillermo del Toro ("Frankenstein"), Josh Safdie ("Marty Supreme"), Chloé Zhao ("Hamnet"), Panahi y Trier: de esa quinteta, alguien inevitablemente quedará afuera. (ANSA).